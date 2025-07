Das komplette Interview mit Rickey Medlocke von Lynyrd Skynyrd findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Kannst du uns vielleicht etwas von von deinem letzten persönlichen Treffen mit Gary Rossington erzählen?

Rickey Medlocke: Natürlich: Wir spielten eine Show im Ryman Auditorium in Nashville, genau diese Film- und Tonaufnahmen des Konzerts werden nun veröffentlicht. Seinerzeit war uns nicht bewusst, dass es Garys letzte Show sein würde. Ich habe in Interviews schon öfter erzählt, dass die großartigste Erinnerung an diesen Abend die folgende ist: Gary, Johnny, Johnnys Bruder Donnie und ich mussten uns im Ryman dieselbe Garderobe teilen und jammerten darüber, wie klein der Raum ist. Dabei kramten wir alte Tourneegeschichten über kleine Umkleideräume hervor, über die verschiedensten Garderoben im Lauf der Jahre, und was wir diesbezüglich alles erlebt haben.

Dabei mussten wir herzhaft lachen und hatten unendlich viel Spaß. Dann kam Gary auf die Bühne und spielte mit uns unter anderem ‘Sweet Home Alabama’ und ‘Free Bird’. Am Ende des Abends – und es ist immer noch sehr schwierig für mich, darüber zu sprechen – umarmte ich ihn und sagte ihm, dass ich ihn liebe und er von sich hören lassen solle. Am nächsten Tag flog ich zurück nach Memphis, wo die Familie meiner Frau lebt und wir ein kleines Haus am See haben. Eines Sonntags rief mich Johnny an und erzählte mir, dass Gary von uns gegangen sei.

„Es ist nicht gut für Rickey, wenn er sich langweilt.“

MH: Was machst du, wenn du nicht Mr. Lynyrd Skynyrd bist? Gehst du noch immer angeln?

RM: Ich liebe es, mit meiner Familie, meiner Partnerin und meiner 33-jährigen Tochter zusammen zu sein, sie sind für mich das Wichtigste. Abgesehen davon ist Angeln tatsächlich noch immer meine Leidenschaft. Ich angle, so oft ich kann, aber vermutlich nicht häufig genug. Außerdem habe ich ein kleines Homestudio und schreibe und produziere Sachen für Werbung, Fernsehen und Filme. Ich liebe es, beschäftigt zu sein, meine Frau würde sogar sagen: „Es ist nicht gut für Rickey, wenn er sich langweilt.“ Ich hatte ein tolles Leben, alles ist gut für mich gelaufen. Irgendwann wird das alles zu Ende gehen und man muss den Bus verlassen. Doch glücklicherweise bin ich derzeit noch immer im Bus.

***

***

