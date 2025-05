Die Nachteulen unter den METAL HAMMER-Lesern können sich auf einen wahren Live-Leckerbissen freuen. Denn am Wochenende strahlt der Fernsehsender 3sat mal wieder ein Konzert aus seiner beliebten Reihe „Pop Around The Clock“ aus. Und zwar kommen dabei in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Südstaatenrocker Lynyrd Skynyrd zum Zug.

So gibt am 18. Mai 2025 um 3:15 Uhr früh einen ganz besonderen Auftritt zu erleben. Am 13. November 2022 feierten Lynyrd Skynyrd im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee nicht nur ihr 50. Band-Jubiläum. Die Show stellt überdies die finale Live-Darbietung von Gitarrist Gary Rossington dar, dem damals letzten verbliebenen Gründungsmitglied der Band. Wenige Monate später segnete der Musiker das Zeitliche.

Bittersüß

„Es ist ein bittersüßes Gefühl, dass es Garys letztes Konzert war, aber wir sind glücklich, einen letzten Abend gemeinsam auf der Bühne erlebt zu haben“, kommentiert Sänger Johnny Van Zant. Rossington verstarb am Sonntag, den 5. März 2023 im Alter von 71 Jahren in Jacksonville, Florida. Lange Jahre laborierte der US-Rocker an Herzproblemen. Zuletzt musste er sich im Juli 2021 einer Notoperation am Herzen unterziehen. Zum ersten Mal musste Gary Rossington 2003 wegen seiner koronaren Arterienkrankheit unters Messer. Damals legten die Ärzte der Lynyrd Skynyrd-Legende einen fünffachen Bypass.

Weiterhin erlitt der US-Amerikaner 2015 einen Herzinfarkt. Zudem hatte Gary 2019 eine OP wegen einer undichten Herzklappe. Im Interview mit der Tampa Bay Times gab Rossington 2018 an, dass seine Ärzten ihn dazu gedrängt haben, nicht mehr live aufzutreten. „Ich hatte Herzinfarkte auf der Bühne. Also weiß ich nicht, ob ich noch viel länger hier sein werde.“ Darüber hinaus überlebte Gary den Flugzeugabsturz von Lynyrd Skynyrd im Jahr 1977, bei dem Sänger Ronnie Van Zant, Gitarrist Steve Gaines sowie dessen Schwester und Background-Sängerin Cassie Gaines ihre Leben verloren.

Setlist: Lynyrd Skynyrd – Live At The Ramen

What’s Your Name Workin’ For MCA You Got That Right Down South Jukin’ Simple Man Gimme Three Steps Call Me The Breeze Sweet Home Alabama Free Bird

—

