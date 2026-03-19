Arte läutet das Metal- beziehungsweise Rock-Wochenende mal wieder exzellent ein — dieses Mal gibt es die beiden musikalischen Leckerbissen direkt am Freitag, den 20. März 2026 zu sehen. Zunächst strahlt der Kultursender eine Dokumentation über die Blues-Rocker ZZ Top aus. Im Anschluss folgt ein intimes Konzert von Queens Of The Stone Age, welches im Rahmen ihrer „Catacombs Tour“ stattfand.

Kleine Welt-Stars

Los geht es um 21:50 Uhr auf Arte mit ‘ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas’. Der 91 Minuten lange Dokumentarfilm von Regisseur Sam Dunn „erzählt die Geschichte der legendären Musiker Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard“ — also quasi „wie aus drei schrulligen Teenie-Blues-Fans eine der größten und beliebtesten Bands der Welt wurde“. Gewidmet ist der Streifen Bassist Dusty Hill, der am 27. Juli 2021 im Alter von 72 Jahren verstarb.

Der Fernsehsender informiert weiter: „Aufgetreten sind ZZ Top an der Seite von Bands wie The Doors oder Eric Burdon & The Animals. Mit der Doku-Reihe ‘Metal: A Headbanger’s Journey’ war Dunn unter anderem bereits für einige Folgen von ‘Hip-Hop Evolution’ verantwortlich. Nun hat sich der Kanadier den wohl bekanntesten Bartträgern der Rock-Geschichte gewidmet: Den Musiklegenden Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard. […] Ein gewisser surrealer Touch und Mystik umgibt ZZ Top bis heute. Fans und Kritiker sind auch nach 50 Jahren noch fasziniert von den Mythen, die die Band umgeben. Dunn macht sich auf, diese zu ergründen.

Das Ergebnis: Ein Kaleidoskop aus sehr ehrlichen und direkten Interviews mit den Bandmitgliedern, bislang unveröffentlichtem Archivmaterial, Animationen und Statements von berühmten ZZ Top-Fans wie Billy Bob Thornton und Josh Homme und einer exklusiven Performance der Band in der legendären Gruene Hall, einem der ältesten Tanzlokale in Texas. Letztere ist exklusiv für die Dokumentation entstanden. Der Film folgt der jahrzehntelangen Karriere von Auftritten in schmuddeligen texanischen Bars bis hin zum großen MTV-Ruhm und feiert eine Band, die immer ‚larger than life’ und sehr privat zugleich war. So entsteht das Bild eines musikalischen Kollektivs, dessen Image wir zwar kennen, aber dessen Geschichte uns bislang verborgen blieb.“ Der Film kann man wahlweise bei Arte im richtigen Fernsehen oder in der Mediathek anschauen.

Ungewohnte Intimität

Doch damit nicht genug: Um 23:30 Uhr am Freitagabend zeigt Arte eine Akustik-Show der Queens Of The Stone Age beim renommierten Basler Indoor-festival Baloise Session. Die Stoner-Rocker um Mastermind Josh Homme begeisterten 2024 mit ‘Alive In The Catacombs’: Einem akustisch reduzierten, aber intensiven Konzert in den Pariser Katakomben. „Tropfendes Wasser, natürliche Echos und mystisches Licht verliehen ihrem Desert-Rock neue Tiefe. Der Film inspirierte eine einzigartige Live-Erfahrung, die die Band nun auf die Bühne der Baloise Session bringt. Mit ihrem Auftritt in den Pariser Katakomben setzten Queens of the Stone Age 2024 ein ungewöhnliches Highlight: Die Band um Frontmann Josh Homme verzichtete auf übliche Bühneneffekte und setzte stattdessen auf eine schlichte, aber wirkungsvolle Akustikversion ihrer Musik.

Die besondere Atmosphäre des unterirdischen Raums – geprägt von Echos, gedämpftem Licht und der natürlichen Akustik – verlieh dem Desert-Rock der Gruppe eine ungewohnte Intimität. Aus dieser Erfahrung entstand das Konzept für eine limitierte Tournee: Bei der Baloise Session sowie weiteren Europa-Shows 2025 zeigte die Band das Format auf einer regulären Bühne. Dieses exklusive Konzertereignis zählt zu den seltenen musikalischen Sternstunden, bei denen das Publikum die Songs dieser legendären Band aus Seattle in radikal neuer, verletzlicher Form erleben durfte.“ Die Aufzeichnung vom 21. Oktober 2025 in der Basler Event Halle Messe gibt es entweder bei Arte im echten Fernsehen oder morgen, dem 20. März 2026, in der Mediathek zu sehen.

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