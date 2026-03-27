Als kleines Trostpflaster für den nahenden Montag gibt es im Westdeutschen Rundfunk (WDR) mal wieder ein mitreißendes Konzert (in drei Teilen) zu genießen. Sonntag nacht bringen Paleface Swiss, Stick To Your Guns und Static Dress die Satelliten zum Beben, mit Aufnahmen eines brandaktuellen Konzerts aus Oberhausen vom 29. Januar 2026.

Nichts für Zartbesaitete

Um 00:40 Uhr rocken in umgekehrter Reihenfolge Headliner Paleface Swiss zuerst. Der WDR schreibt dazu: „Brutale Riffs, tief gestimmte Bässe und der ständige Wechsel zwischen High-Speed-Drumming und Breakdowns, ergänzt durch den passenden Übergang zwischen Growls und Klargesang: Der intensive Sound von Paleface Swiss ist so gar nichts für Zartbesaitete.“ Weiter heißt es: „Paleface Swiss zeichnen sich durch aggressive Riffs, wuchtig wummernde Basslines und Zellwegers unverwechselbar brutalen Gesang aus. Oft wird die Band mit den frühen Slipknot verglichen.“

Im Vorprogramm hatten die Schweizer am 29. Januar Stick To Your Guns dabei, mit denen es nicht minder fetzig um 02:10 Uhr weitergeht. Dazu schreibt der öffentlich-rechtliche Sender: „Der Sound der Band zeichnet sich durch energiegeladene Riffs, Breakdowns und eine Mischung aus Screaming und Klargesang aus. Textlich thematisieren STYG soziale Gerechtigkeit genauso wie Selbstreflexion. Unangenehmen Themen wie häuslicher Gewalt, Homophobie und globale Ungleichheit weichen sie nicht aus. Dazu fühlen sich STYG der Straight-Edge-Subkultur zugehörig.“

Bewusst nostalgisch

Und zuguterletzt der Opener des Konzerts: Static Dress. Ihr Auftritt läuft ab 02:50 Uhr. „Der Sound der Band fungiert mal unter Post-Hardcore, mal unter Emo, Screamo und Metalcore. Jedenfalls klingt die Band bewusst nach dem Sound der späten 90er und frühen Nullerjahre. Appleyard steckt auch hinter der klaren Gesamtästhetik und dem inhaltlichen Universum der Band – von Visuals über Cover bis hin zur Regie der Musikvideos machen Appleyard und Co. alles selbst“, wie der WDR beschreibt.

Wer sich für das Paleface Swiss-Konzert allerdings nicht die Nacht um die Ohren schlagen möchte, hat die Möglichkeit, die Aufnahmen in der Mediathek des TV-Senders zu gegebener Zeit zu schauen.

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