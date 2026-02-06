Bereits am heutigen Freitag, den 6. Februar 2026 hat der Fernsehsender Arte wieder eine ordentliche Ladung Metal im TV für die geneigten Zuschauer in der Hinterhand. So setzt es ab 23.15 Uhr ein lautstarkes Live-Konzert von Rise Against. Die US-amerikanischen Punk Rock-Heroen aus Chicago haben 2025 beim Southside Festival ihre Verstärker aufgedreht — und dieses Stelldichein gibt es zu sehen.

Volle Konzentration

Ganz konkret standen Frontmann Tim McIlrath und Co. damals am 21. Juni 2025 in Neuhausen ob Eck auf der Bühne. Von Seiten Artes heißt es zu der Aufzeichnung: „Rise Against liefern beim Southside Festival 2025 genau die Art von Auftritt, die auf einer großen Festivalbühne gut funktioniert: Fokussiert, schnell und ohne Leerlauf. Es gibt kaum Pausen, keine Umwege, und dabei volle Konzentration auf Musik und Publikum. […] Das Southside Festival findet jährlich in Neuhausen ob Eck statt und zählt zu den größten Rock- und Alternative-Festivals Deutschlands.

Parallel zum [Zwillings-Open Air] Hurricane Festival ausgerichtet, bringt es jedes Jahr internationale Acts und Zehntausende Fans zusammen. Der Fokus liegt traditionell auf einem breiten Line-up zwischen Punk, Rock, Alternative und Indie — ausgelegt auf große Bühnen, kurze Wege und maximale Festivaldichte. Die Band legt auf dem Southside Festival 2025 ein Set hin, das vom ersten Song an auf Tempo und Druck setzte: Kaum Pausen, keine Umwege, volle Konzentration auf die Musik und das Publikum davor.

Die Setlist baut auf bekannte, energiegeladene Songs wie ‘Re-Education (Through Labor)’, ‘Give It All’, ‘Help Is on the Way’, ‘The Good Left Undone’ und ‘Prayer Of The Refugee’. Die Wirkung stellt sich sofort ein: Vor der Bühne kommt Bewegung auf, Moshpits entstehen früh im Set, die Crowd ist von Anfang an dabei.“ Der Mitschnitt läuft wie bereits eingangs erwähnt um 23:15 Uhr bei Arte — wahlweise kann man sich den Auftritt auch in der Mediathek des Senders reinziehen.

Rise Against — Setlist Southside 2025:

Re-Education (Through Labor) Under the Knife Give It All Help Is on the Way I Want It All The Good Left Undone Prayer of the Refugee Swing Life Away Hero of War Nod Satellite Ready to Fall Make It Stop Bricks Savior

