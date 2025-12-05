Am Wochenende ist es mal wieder an der Zeit für Metal im TV. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) öffnet erneut sein Archiv und hat drei spannende Live-Konzerte im Programm. In der Nacht von Sonntag auf Montag können die Zuschauer Shows von Faith No More, Rage Against The Machine sowie Fu Manchu erleben.
Entfesselt
Den Anfang machen Miko Patton und Co.: Um 1.45 Uhr am Montag, den 8. Dezember 2025 läuft im WDR der Auftritt der US-amerikanischen Alternative-Metaller vom Area4 Festival 2009 in Lüdinghausen. Die Rundfunkanstalt lässt dazu wissen: „Das Comeback des Jahres 2009 war für viele Freunde gut gemachter Rockmusik bestimmt das von Faith No More. Die Band um Frontmann Mike Patton beschreitet seit Jahren einen musikalischen Weg, den man nur als kompromisslos kreativ bezeichnen kann. Und sie war damit stets erfolgreich — bis zur abrupten Auflösung 1998. Von Funk-Metal bis Art Rock, von Country bis Hardcore haben Faith No More immer fröhlich miteinander vermischt, was zuvor als unvereinbar galt. Dazu liefert Patton live eine völlig entfesselte Show. Beim Area4 2009 waren Faith No More endlich wieder da — und Rockpalast war für Euch dabei.“
Weiter geht es mit noch älteren Bild- und Tonmaterial: Es folgt nämlich die Rage Against The Machine-Show vom 4. Februar 2000 in der Düsseldorfer Philipshalle. Der WDR zeigt das Gastspiel der Crossover-Ikonen am 8. Dezember 2025 um 3.05 Uhr. „In den Neunzigern kommt keine ordentliche Party ohne Rage Against The Machine-Hits wie ‘Killing In The Name’ oder ‘Bullet In The Head’ aus“, informiert der Fernsehsender. „Die Band aus L.A. verbindet radikalen, politischen Rap mit aggressiven Rock- und Punk-Elementen zu einem aufpeitschenden und gleichzeitig groovenden Sound, der vielleicht als einziger das völlig überdehnte Attribut Crossover verdient.“
Fuzzy, riffy, straight
Zu guter Letzt zeigen Fu Manchu dann noch, wie Stoner Rock geht. Gerade recht für Frühaufsteher am 8. Dezember 2025 um 4.15 Uhr kann man im WDR mit dem Gig vom 18. Juni 2022 beim Freak Valley Festival in Netphen lautstark in die neue Woche starten. „Ein bisschen unstet ging es bei der Band nur in ihren Anfangstagen zu“, weiß der WDR zu berichten. „Da wechselten die Musiker bei Fu Manchu mitunter schneller, als man Blaubeerpfannkuchen sagen kann. Seit Scott Reeder sich aber 2001 hinter das Schlagzeug setzte, ist das Line-up von Fu Manchu so konstant wie das in einem Schlager-Titel beschriebene Naturphänomen: Immer wieder geht die Sonne auf.
Beim Personal setzen Fu Manchu seit mehr als zwei Jahrzehnten auf Bewährtes, und musikalisch sind die Musiker sogar noch länger über alle Zweifel erhaben. Seit 1987 überzeugen und prägen die Kalifornier mit kompromisslosem Stoner Rock die Szene. Es gilt: It’s fuzzy, it’s riffy, it’s straight. Dafür stehen Song-Klassiker wie ‘Evil Eye’ und ‘King Of The Road’ — und dafür steht auch das 2018er-Album CLONE OF THE UNIVERSE. Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied Scott Hill sieht das Soundkonzept der Band so: ‚Niemand will eine Fu-Manchu-Platte, die wie ein Reggae-Album klingt. Wenn du ein Album von uns kaufst, weißt du, dass es heavy und fuzzy klingen wird, mit ein paar langsamen und schnellen Teilen zwischendurch’.“ Die Show von Fu Manchu beim Freak Valley gibt es wahlweise im WDR sowie in der Mediathek des Senders zu sehen.
—
