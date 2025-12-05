Am Wochenende ist es mal wieder an der Zeit für Metal im TV. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) öffnet erneut sein Archiv und hat drei spannende Live-Konzerte im Programm. In der Nacht von Sonntag auf Montag können die Zuschauer Shows von Faith No More, Rage Against The Machine sowie Fu Manchu erleben.

Entfesselt

Den Anfang machen Miko Patton und Co.: Um 1.45 Uhr am Montag, den 8. Dezember 2025 läuft im WDR der Auftritt der US-amerikanischen Alternative-Metaller vom Area4 Festival 2009 in Lüdinghausen. Die Rundfunkanstalt lässt dazu wissen: „Das Comeback des Jahres 2009 war für viele Freunde gut gemachter Rockmusik bestimmt das von Faith No More. Die Band um Frontmann Mike Patton beschreitet seit Jahren einen musikalischen Weg, den man nur als kompromisslos kreativ bezeichnen kann. Und sie war damit stets erfolgreich — bis zur abrupten Auflösung 1998. Von Funk-Metal bis Art Rock, von Country bis Hardcore haben Faith No More immer fröhlich miteinander vermischt, was zuvor als unvereinbar galt. Dazu liefert Patton live eine völlig entfesselte Show. Beim Area4 2009 waren Faith No More endlich wieder da — und Rockpalast war für Euch dabei.“