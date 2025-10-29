Dieses Halloween wird es nicht nur gruselig, sondern auch laut. Bei Arte stehen für den kommenden Freitag nämlich AC/DC auf der Programmliste. Eingeläutet wird der Abend mit einer Dokumentation über die australischen Hard-Rocker, gefolgt von einem Konzert, das 1991 in Donington, England aufgezeichnet wurde.

Ein Abend mit Angus und Co.

21:45 Uhr geht es los mit ‘AC/DC – Forever Young’. Der Dokumentarfilm von 2022 erzählt die Geschichte von den Anfängen bis zu den Erfolgen von heute. Marie-Claire Javoy und Dominique Mesmin blicken hinter die Kulissen der ikonischen Band, die 1973 von den Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet wurde und inzwischen über 200 Millionen Tonträgern verkauft hat.

„AC/DC ist und bleibt das Familienunternehmen der drei Brüder Malcolm, Angus und George Young: der erste als treibende Kraft, der zweite als begnadeter Gitarrist, der dritte als Mentor. In diesem familiären Kokon wurde das Musikmachen zum wichtigsten Lebensinhalt“, heißt es in der Beschreibung. Von ihnen ist heute nur noch Angus Young am Leben. Malcolm und George verstarben 2017 kurz nacheinander. „Hinter dem Mythos AC/DC verbirgt sich eine sehr persönliche, aber auch geheimnisumwitterte Geschichte – wenig bekannt, spannend, manchmal überraschend und tief bewegend“, schließt die Ausführung.

Spektakulär

Im Anschluss, also 22:40 Uhr, zeigt Arte ‘AC/DC: Live at Donington 1991’. In 114 Minuten werden Hits wie ‘Thunderstruck’, ‘Hells Bells’, ‘Highway To Hell’, ‘T.N.T.’ und viele mehr zum Besten gegeben. Das Konzert fand am 17. August 1991 in Donington Park, Großbritannien statt und war seinerzeit „eine Show der Superlative“. Für alle, denen das nicht aussagekräftig genug ist: „Auf der Bühne standen echte Kanonen, eine gigantische Glocke für ‘Hells Bells’ sowie eine aufblasbare Rosie und ein XXL-Angus. Für spektakuläre Bilder sorgte eine Kamera, die die Show aus einem Hubschrauber aus der Vogelperspektive einfing.“

AC/DC: Live at Donington 1991 – Setlist

Thunderstruck Shoot To Thrill Back In Black Hell Ain’t A Bad Place To Be Heatseeker Fire Your Guns Jailbreak Dirty Deeds Done Dirt Cheap Moneytalks Hells Bells High Voltage Whole Lotta Rosie You Shook Me All Night Long T.N.T. Let There Be Rock Highway To Hell For Those About To Rock (We Salute You)

