Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metal im TV: AC/DC rocken an Halloween auf Arte

AC/DC "Power Up Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024
AC/DC "Power Up Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024
Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.
von
Am kommenden Wochenende gibt es AC/DC gleich doppelt im Fernsehen zu erleben. Arte zeigt eine Dokumentation und ein Konzert von 1991.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Dieses Halloween wird es nicht nur gruselig, sondern auch laut. Bei Arte stehen für den kommenden Freitag nämlich AC/DC auf der Programmliste. Eingeläutet wird der Abend mit einer Dokumentation über die australischen Hard-Rocker, gefolgt von einem Konzert, das 1991 in Donington, England aufgezeichnet wurde.

Ein Abend mit Angus und Co.

21:45 Uhr geht es los mit ‘AC/DC – Forever Young’. Der Dokumentarfilm von 2022 erzählt die Geschichte von den Anfängen bis zu den Erfolgen von heute. Marie-Claire Javoy und Dominique Mesmin blicken hinter die Kulissen der ikonischen Band, die 1973 von den Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet wurde und inzwischen über 200 Millionen Tonträgern verkauft hat.

Funko Pop! Rocks: AC/DC - Angus Young - (Green) - Vinyl-Sammelfigur - Geschenkidee - Offizielle Handelswaren - Spielzeug Für Kinder und Erwachsene - Music Fans - Modellfigur Für Sammler und Display
Funko Pop! Rocks: AC/DC - Angus Young - (Green) - Vinyl-Sammelfigur - Geschenkidee - Offizielle Handelswaren - Spielzeug Für Kinder und Erwachsene - Music Fans - Modellfigur Für Sammler und Display Für € 11,99 bei Amazon kaufen

„AC/DC ist und bleibt das Familienunternehmen der drei Brüder Malcolm, Angus und George Young: der erste als treibende Kraft, der zweite als begnadeter Gitarrist, der dritte als Mentor. In diesem familiären Kokon wurde das Musikmachen zum wichtigsten Lebensinhalt“, heißt es in der Beschreibung. Von ihnen ist heute nur noch Angus Young am Leben. Malcolm und George verstarben 2017 kurz nacheinander. „Hinter dem Mythos AC/DC verbirgt sich eine sehr persönliche, aber auch geheimnisumwitterte Geschichte – wenig bekannt, spannend, manchmal überraschend und tief bewegend“, schließt die Ausführung.

Spektakulär

Im Anschluss, also 22:40 Uhr, zeigt Arte ‘AC/DC: Live at Donington 1991’. In 114 Minuten werden Hits wie ‘Thunderstruck’, ‘Hells Bells’, ‘Highway To Hell’, ‘T.N.T.’ und viele mehr zum Besten gegeben. Das Konzert fand am 17. August 1991 in Donington Park, Großbritannien statt und war seinerzeit „eine Show der Superlative“. Für alle, denen das nicht aussagekräftig genug ist: „Auf der Bühne standen echte Kanonen, eine gigantische Glocke für ‘Hells Bells’ sowie eine aufblasbare Rosie und ein XXL-Angus. Für spektakuläre Bilder sorgte eine Kamera, die die Show aus einem Hubschrauber aus der Vogelperspektive einfing.“

AC/DC: Live at Donington 1991 – Setlist

  1. Thunderstruck
  2. Shoot To Thrill
  3. Back In Black
  4. Hell Ain’t A Bad Place To Be
  5. Heatseeker
  6. Fire Your Guns
  7. Jailbreak
  8. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  9. Moneytalks
  10. Hells Bells
  11. High Voltage
  12. Whole Lotta Rosie
  13. You Shook Me All Night Long
  14. T.N.T.
  15. Let There Be Rock
  16. Highway To Hell
  17. For Those About To Rock (We Salute You)


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

AC/DC Arte Dokumentation Halloween Konzert Live Metal im TV
Biohazard: Band-Dokumentation in Arbeit
Biohazard, Danny Schuler
Auch Biohazard lassen ihre Band-Geschichte verfilmen. Schlagzeuger Danny Schuler erzählt ein bisschen zum Stand der Dinge.
Es scheint gerade voll im Trend zu liegen: Immer mehr Bands verkünden eine Dokumentation, die ihre Laufbahn und besondere Einblicke präsentieren soll. Biohazard bilden dabei keine Ausnahme. Die Crossover-Truppe aus New York werkelt schon seit Längerem in Hintergrund an einem Dokumentarfilm. Im Interview mit Joel Gausten sprach Schlagzeuger Danny Schuler über den Status der Dokumentation, die vom renommierten Film- und Videoregisseur Drew Stone gedreht wird. Von Anfang an dabei Nach Schulers Angaben verbindet Biohazard und Drew Stone eine lange Historie. „Drew ist ein großartiger Archivar unserer Geschichte, und zwar der Hardcore-Geschichte, der Musikgeschichte. Er war immer mit einer Kamera in…
Weiterlesen
Zur Startseite