Brent Hinds hatte Musik für ganzes Album auf Halde

Brent Hinds mit Mastodon am 10. November 2023 beim VII Mexico Metal Fest im Parque Fundidora in Monterrey, Mexiko
Brent Hinds mit Mastodon am 10. November 2023 beim VII Mexico Metal Fest im Parque Fundidora in Monterrey, Mexiko
Foto: Getty Images, Medios y Media. All rights reserved.
von
Wie ein Band-Kollege von Brent Hinds offenbart, hatte der einstige Mastodon-Gitarrist noch reichlich Songs auf Lager.
Der neulich verstorbene, ehemalige Mastodon-Gitarrist Brent Hinds hatte einiges an Musik in der Hinterhand. Dies plauderte nun ein früherer Kollege aus einer anderen Band aus. Hierbei handelt es sich um Schlagzeuger Duane Trucks, mit dem der lockige Saitenhexer im Psychobilly-Nebenprojekt Fiend Without A Face gemeinsame Sache machte.

Cool wie Sau

Im Interview mit dem britischen Metal Hammer verriet Trucks nun: „Brent hatte ein ganzes Album, das noch nicht ans Tageslicht gekommen ist. Er schickte mir ein ganzes Album von Liedern — und es ist cool wie Sau.“ Darüber, was mit diesen Kompositionen noch passieren könnte und ob sie womöglich in irgendeiner Form veröffentlicht werden, verlor Duane allerdings kein Wort.

Stattdessen sprach der Fiend Without A Face-Trommler darüber, was für eine seltene Art von kompromissloser Künstler und Musiker Brent Hinds war. „Man trifft selten jemanden mit so vielen Facetten, der die Dinge auf so eine ehrliche, verletzliche Art macht. Er meint verdammt noch mal wirklich, was er spielte. Es war nicht aufgesetzt. Er machte es nicht nur für einen Check.“

Unschönes Ende

Brent Hinds hatte Fiend Without A Face 1998 gegründet und die Gruppe nach einem britischen Horrorstreifen aus dem Jahr 1958 benannt, welcher auf Deutsch ‘Ungeheuer ohne Gesicht’ heißt. Zwei Jahre später schloss sich der Ausnahmegitarrist Mastodon an, die er zusammen mit Schlagzeuger Brann Dailor, Bassist Troy Sanders und Sechssaiterkollege Bill Kelliher zu einem Aushängeschild an der Schnittstelle zwischen Sludge und Progressive Metal machte.

Die höchste Ehre für Mastodon war wohl der Gewinn eines Grammy Awards in der Kategorie „Best Metal Performance“ im Jahr 2018 für den Song ‘Sultan’s Curse’ vom Studioalbum EMPEROR OF SAND. Im März 2025 hatte sich die Formation aus Atlanta, Georgia jedoch von Brent Hinds getrennt, weswegen der Metaller zwei Mal verbal nachtrat. Am 20. August 2025 kam Hinds bei einem Verkehrsunfall ums Leben, bei dem er — vermutlich zu schnell — auf seiner Harley unterwegs war, und eine BMW-Fahrerin ihm die Vorfahrt nahm.


Themen

Album Brent Hinds Duane Trucks Fiend Without A Face Mastodon Material Musik
