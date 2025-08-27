Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Brent Hinds & Bam Margera haben zusammen Musik gemacht

‘Jackass’-Legende Bam Margera (l.) und Brent Hinds (Ex-Mastodon) haben gemeinsame Sache gemacht
‘Jackass’-Legende Bam Margera (l.) und Brent Hinds (Ex-Mastodon) haben gemeinsame Sache gemacht
Foto: Olivia Wong/Getty Images + Mick Hutson/Redferns. All rights reserved.
von
Die zwei haben zusammengepasst: Bam Margera und Brent Hinds waren aber nicht nur Freunde, sondern auch musikalische Verbündete.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Brent Hinds musste zwar vor seinem Unfalltod bei Mastodon gehen, das bedeutet jedoch nicht, dass er in musikalischer Hinsicht derzeit nichts am Köcheln hatte. Ganz im Gegenteil sogar, wie Bam Margera nun ausplaudert. Der professionelle Skateboarder und ‘Jackass’-Veteran war mit dem Gitarrist eng befreundet und hat sich nun mit einem Gedenk-Post zu Wort gemeldet.

Einfach so

Dabei verrät der 45-Jährige, dass Brent Hinds Gitarrenspuren für eine neue Band namens Amore Ad Lunam eingespielt hat. Margera seinerseits habe hierfür den Gesang beigesteuert. „Ich bin am Boden zerstört und verarbeite immer noch den tragischen Verlust eines meiner besten Freunde, Brent Hinds. Um die Zeit herum, als Ryan Dunn [ebenfalls Teil von ‘Jackass’] starb, begegnete ich Brent beim Soundwave Festival in Australien und sagte zu ihm augenzwinkernd: ,Du siehst aus wie Ryan Dunn und benimmst dich wie er. Wir sollten beste Freunde sein.‘ Er sagte ,OK‘ — und so waren wir es einfach so.

Brent und ich haben kürzlich Tracks für ein neues Album mit einer neuen Band aufgenommen, bei der ich gesungen habe. Sie heißt Amore Ad Lunam. Es war mir ein Privileg und eine Ehre, mit Brent Hinds zusammenzuarbeiten. Ich halte die Zeit in Ehren, die wir zusammen verbracht haben, indem wir an Gitarren- und Gesangsspuren gearbeitet haben, welche wir erst jüngst gemeinsam eingespielt haben.“ Hinds starb am 20. August 2025 um 23.55 Uhr Ortszeit in Atlanta, Georgia. Er war gerade auf seiner Harley-Davidson in Richtung Westen unterwegs, als eine links abbiegende BMW-Fahrerin ihm die Vorfahrt nahm. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Mastodon – Leviathan Holiday T-Shirt
Mastodon – Leviathan Holiday T-Shirt Für € 25,00 bei Amazon kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Amore Ad Lunam Bam Margera Brent Hinds Jackass Mastodon Neue Band Neue Musik
Mastodon: Brent Hinds keilt offenbar weiter aus
Brent Hinds mit Mastodon @ Summer Breeze 2016
Der frühere Mastodon-Musiker Brent Hinds hat seine Demission allem Anschein nach noch nicht überwunden und kritisiert die Band erneut.
Mastodon machen bekanntlich seit Anfang März ohne Gitarrist Brent Hinds weiter. Nachdem Bill Kelliher die Trennung in einem Interview mit Guitar World kommentiert hatte ("Es war eine schwere Entscheidung, die es zu treffen galt. Es war einfach an der Zeit.") und Hinds selbst schon gegen seine einstigen Band-Mitglieder nachtrat („Ich werde es nicht vermissen, in einer beschissenen Band mit furchtbaren Menschen zu sein.“), ist nun ein angeblicher Screenshot von Brent aufgetaucht, wie ThePRP berichtet. Selbstverliebt? Ein Reddit-User lieferte besagtes Bildschirmfoto (siehe unten). Darin sind anscheinend zwei Kommentare von Brent Hinds zu sehen, mit denen der Musiker ein Live-Video des Mastodon-Songs…
Weiterlesen
Zur Startseite