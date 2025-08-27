Brent Hinds musste zwar vor seinem Unfalltod bei Mastodon gehen, das bedeutet jedoch nicht, dass er in musikalischer Hinsicht derzeit nichts am Köcheln hatte. Ganz im Gegenteil sogar, wie Bam Margera nun ausplaudert. Der professionelle Skateboarder und ‘Jackass’-Veteran war mit dem Gitarrist eng befreundet und hat sich nun mit einem Gedenk-Post zu Wort gemeldet.

Einfach so

Dabei verrät der 45-Jährige, dass Brent Hinds Gitarrenspuren für eine neue Band namens Amore Ad Lunam eingespielt hat. Margera seinerseits habe hierfür den Gesang beigesteuert. „Ich bin am Boden zerstört und verarbeite immer noch den tragischen Verlust eines meiner besten Freunde, Brent Hinds. Um die Zeit herum, als Ryan Dunn [ebenfalls Teil von ‘Jackass’] starb, begegnete ich Brent beim Soundwave Festival in Australien und sagte zu ihm augenzwinkernd: ,Du siehst aus wie Ryan Dunn und benimmst dich wie er. Wir sollten beste Freunde sein.‘ Er sagte ,OK‘ — und so waren wir es einfach so.

Brent und ich haben kürzlich Tracks für ein neues Album mit einer neuen Band aufgenommen, bei der ich gesungen habe. Sie heißt Amore Ad Lunam. Es war mir ein Privileg und eine Ehre, mit Brent Hinds zusammenzuarbeiten. Ich halte die Zeit in Ehren, die wir zusammen verbracht haben, indem wir an Gitarren- und Gesangsspuren gearbeitet haben, welche wir erst jüngst gemeinsam eingespielt haben.“ Hinds starb am 20. August 2025 um 23.55 Uhr Ortszeit in Atlanta, Georgia. Er war gerade auf seiner Harley-Davidson in Richtung Westen unterwegs, als eine links abbiegende BMW-Fahrerin ihm die Vorfahrt nahm. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.