Das ist zutiefst tragisch: Nach seinem unfreiwilligen Abgang bei Mastodon — über den er sich zuletzt erneut stark verbittert zeigte — ist Brent Hinds nun gestorben. Wie Atlanta News First berichtet, kam der Gitarrist bei einem Verkehrsunfall ums Leben. In der Nacht vom Mittwoch (20. August 2025) um 23.55 Uhr Ortszeit war der Musiker auf seiner Harley unterwegs, als die Fahrerin eines BMW SUV beim Abbiegen die Vorfahrt gegenüber dem Lockenkopf nicht gewährte.

Nicht mehr zu retten

In Folge konnte der Gerichtsmediziner des Fulton County nur mehr den Tod von Brents Hinds feststellen. Der Sludge-Progger wurde lediglich 51 Jahre alt. Im Unfallbericht des Atlanta Police Department ist nachzulesen, dass sich das Unglück an der Kreuzung der Straßen Memorial Dr. SE und Boulevard SE ereignete. „Bei der Ankunft machten die Beamten einen unansprechbaren Mann aus, der an der Kollision beteiligt war. Der Mann schien zur Zeit der Kollision eine Harley Davidson gefahren zu sein. Das medizinische Personal erklärte den Mann für verstorben. Der andere beteiligte Fahrer — eine Frau, die einen BMW SUV fuhr — blieb am Unfallort.

Die Unfallermittlungseinheit des Atlanta Police Department fuhr zum Schauplatz, um die Umstände zu bestimmen. Eine vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass der Mann auf dem Boulevard nach Westen fuhr. Die Frau, die den BMW fuhr, versagte dabei, Vorfahrt zu gewähren, während sie links abbog, und kollidierte in das männliche Opfer, das auf der Harley saß. Die Untersuchung bleibt zu dieser Zeit weiter aktiv.“ Erste Gerüchte üben Tod von Brent Hinds kamen auf, nachdem Tool-Gitarrist Adam Jones ein Bild des früheren Mastodon-Metallers in einer Story postete (siehe unten), was bei Reddit die Runde machte.

Mastodon selbst bestätigen den Tod von Brent Hinds ebenfalls in den Sozialen Medien. Die Gruppe aus Atlanta schreibt: „Wir befinden uns in einem Zustand unfassbarer Traurigkeit und Trauer. Letzte Nacht schied Brent Hinds in Folge eines tragischen Unfalls aus dem Leben. Unsere Herzen sind gebrochen. Wir sind geschockt und versuchen immer noch, den Verlust dieser kreativen Kraft zu verarbeiten, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und das Erschaffen von Musik erlebt haben, welche so viele Herzen berührt hat. Unsere Herzen sind bei der Familie, den Freunden und Fans von Brent.“

