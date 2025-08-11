Toggle menu

Mastodon: Brent Hinds keilt offenbar weiter aus

Brent Hinds mit Mastodon @ Summer Breeze 2016
Brent Hinds mit Mastodon @ Summer Breeze 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Der frühere Mastodon-Musiker Brent Hinds hat seine Demission allem Anschein nach noch nicht überwunden und kritisiert die Band erneut.
Mastodon machen bekanntlich seit Anfang März ohne Gitarrist Brent Hinds weiter. Nachdem Bill Kelliher die Trennung in einem Interview mit Guitar World kommentiert hatte („Es war eine schwere Entscheidung, die es zu treffen galt. Es war einfach an der Zeit.“) und Hinds selbst schon gegen seine einstigen Band-Mitglieder nachtrat („Ich werde es nicht vermissen, in einer beschissenen Band mit furchtbaren Menschen zu sein.“), ist nun ein angeblicher Screenshot von Brent aufgetaucht, wie ThePRP berichtet.

Selbstverliebt?

Ein Reddit-User lieferte besagtes Bildschirmfoto (siehe unten). Darin sind anscheinend zwei Kommentare von Brent Hinds zu sehen, mit denen der Musiker ein Live-Video des Mastodon-Songs ‘Crack The Skye’ und insbesondere das Gitarrensolo von ihm selbst aus dem Jahr 2012 beurteilt. „Mein Gitarre klingt großartig“, findet der 51-Jährige. „Aber Troy [Sanders, Bassist — Anm.d.R.] und Garnele [scheinbarer Spitzname von Drummer Brann Dailor] klingen absolut furchtbar. Sie sind viel zu sehr auf der Tonart gekommen. Das ist peinlich. Und sie haben mich aus der Band gekickt, weil ich sie in Verlegenheit gebracht habe, indem ich ich selbst war.

Aber was ist damit, wer sie sind? Sie sind zwei Leute, die nicht singen können — zusammen auf der Bühne oder irgendwo anders auf der Welt. Alles, was sie im Studio versuchen zu singen, ist mit Autotune manipuliert, weil sie unfähig sind, in der jeweiligen Tonart zu singen. Pfeif auf diese Kerle. Nur ich weiß, wer sie wirklich sind. Sie sind die größten Fans von sich selbst. Ich habe in meinem Leben nie irgendjemand gesehen, der öfter in den Spiegel schaut als Troy Sanders. Er denkt, dass er Gottes Geschenk für alles ist. Ich habe nie drei Leute getroffen, die mehr von sich eingenommen sind. Es ist widerlich.“

Ob der Screenshot und die Kommentare wirklich authentisch sind, lässt sich schwer überprüfen. Sollte Brent Hinds in der Tat erneut gegen Mastodon nachgetreten haben, scheint er immer noch schwer getroffen von seiner Entlassung zu sein. Die Vorwürfe an Sanders und Dailor scheinen allerdings nicht wirklich der Wirklichkeit zu entsprechen. Unter dem Reddit-Post erzählen User von persönlichen Begegnungen mit Troy und Brann, bei denen sich der Tieftöner und der Schlagzeuger als ausgesprochen nette Menschen gezeigt haben. Wer darüber hinaus Mastdon zuletzt live erleben durfte (zum Beispiel auf dem Wacken Open Air), hat eine tolle Band gesehen, bei der es am Gesang überhaupt nichts auszusetzen gab — im Gegenteil.


