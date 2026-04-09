Was zuletzt über Turnstile und ihren früheren Gitarristen Brady Ebert zu lesen, war erschreckend. Der 33-Jährige hatte den Vater von Frontman Brendan Yates am 29. März 2026 in Baltimore mit einem Auto überfahren und dabei ernsthaft verletzt. Wie The Baltimore Banner berichtet, hat Ebert nun im Verhör ausgesagt, dass er „aus reiner Notwehr“ gehandelt habe.

Selbstverteidigung?

So soll Brady zu Gerichtskommissarin Kristin Rubino gesagt haben: „Es tut mir leid, aber das war reine Notwehr. Ich wurde waschecht angegriffen.“ Ebert versucht hier also den Spieß umzudrehen. Ein vom Baltimore Banner zitierter Polizeibericht macht deutlich, worauf Brady dabei anspielt. Demnach zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras, wie Ebert zum Heim der Yates-Familie fährt, wo er angeblich gehupt und die Familienmitglieder (inklusive Kinder) mit Obszönitäten beschimpft hat.

Irgendwann ist Vater William Yates offensichtlich die Hutschnur gerissen, woraufhin er an das Fahrzeug herangetreten ist und einen Stein darauf geworfen hat. Brady hat dann zunächst seinen Buick LeSabre zurückgesetzt, jedoch nur um wieder nach vorne zu beschleunigen, wodurch er den 79-Jährigen Papa des Turnstile-Sängers getroffen und verletzt hat. In einer Anhörung Anfang des Monats argumentierte Staatsanwalt Dominic Plantamura allerdings, dass es ein „eindeutig zielgerichteter Angriff“ von Ebert gewesen sei. Deswegen verweigerte ein Richter dem Musiker auch die Kaution.

Grenze erreicht

Die offizielle Anhörung vor Gericht ist für den 1. Mai festgesetzt. Brady wird wegen versuchten Mordes zweiten Grades sowie Körperverletzung ersten Grades angeklagt. Bei Turnstile war Ebert bis 2022 Mitglied, bis die Band sein Verhalten nicht mehr tolerieren konnte. „Turnstile haben die Beziehung zu Brady Ebert 2022 abgebrochen — als Reaktion auf ein beständiges Muster an schädlichem Verhalten, das ihn selbst, die Band und die Gemeinschaft beeinträchtigte“, ist in einem Statement bei Pitchfork zu lesen.

„Nachdem wir alle verfügbaren Ressourcen ausgeschöpft hatten, um ihm Hilfe und Genesung zu ermöglichen, mussten wir schließlich eine Grenze ziehen, als eine gesunde Kommunikation nicht mehr möglich war und er begann, mit Gewalt zu drohen. In den Jahren seitdem sind seine grundlosen öffentlichen Attacken weitergegangen. Wir sind nie darauf eingegangen. Wir haben uns entschieden, seine Privatsphäre und die Umstände seines Ausscheidens zu schützen, obwohl er nichts getan hatte, was diesen Schutz gerechtfertigt hätte.

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In den letzten Monaten haben sich seine Drohungen nur noch verschärft. Letzte Woche eskalierte die Gewalt zu einem tätlichen Angriff, als Brady zum Haus von Brendans Eltern fuhr und Brendans Vater mit seinem Auto überfuhr, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Wir sind dankbar, dass Herr Yates überlebt hat und die Operation erfolgreich überstanden hat, und wünschen ihm eine bestmögliche Genesung. Uns fehlen die Worte für Brady.“

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