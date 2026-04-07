Seit 2022 ist Brady Ebert kein Mitglied mehr bei Turnstile, und offensichtlich hat der Gitarrist die Trennung bis heute nicht überwunden. Immer wieder erhob Ebert in der Vergangenheit Vorwürfe gegen seine einstigen Kollegen. Diese reichten von Diebstahl und Veruntreuung bis hin zu sexuellem Missbrauch. Nun kam es zu einem Vorfall, der weit über die verbalen Attacken hinaus geht.

Neue Stufe der Eskalation

Erst Ende März veröffentlichte Ebert Screenshots einer hitzigen Diskussion mit Turnstile-Frontmann Brendan Yates. Kurz darauf scheint die Situation eskaliert zu sein. Wie aus Festnahmeprotokollen der Strafverfolgungsbehörden in Montgomery County, Maryland hervorgeht, ist Brady O’Brien Ebert am 31. März wegen versuchten Mord zweiten Grades sowie Körperverletzung ersten Grades festgenommen worden.

Mittlerweile ist auch bekannt, wer Eberts Opfer war und was passiert sein soll. Am 29. März fuhr Ebert zum Haus der Yates, hupte und rief Obszönitäten. Anschließend habe der Gitarrist William Yates (Vater von Brendan Yates) absichtlich mit dem Auto angefahren und gesagt, dass er „es verdient“ hätte. Der 79-Jährige sei infolgedessen mit schweren Verletzungen an den unteren Extremitäten ins Krankenhaus gekommen.

Turnstile äußern sich

Turnstile haben gegenüber Pitchfork inzwischen ein Statement zum Vorfall abgegeben. Demnach sei die Trennung seinerzeit unumgänglich gewesen, da Eberts „Verhalten wiederholt schädlich war und ihn selbst, die Band und die Gemeinschaft beeinträchtigte. Nachdem wir alle verfügbaren Ressourcen ausgeschöpft hatten, um ihm Hilfe und Genesung zu ermöglichen, mussten wir schließlich eine Grenze ziehen, als eine gesunde Kommunikation nicht mehr möglich war und er begann, mit Gewalt zu drohen.“

Obwohl Brady Eberts in den letzten Jahren immer wieder öffentlich gegen seine einstigen Band-Kollegen wetterte, haben sich diese stets zurückgehalten. „Wir haben uns entschieden, seine Privatsphäre und die Umstände seines Ausscheidens zu schützen, obwohl er nichts getan hatte, was diesen Schutz gerechtfertigt hätte. In den letzten Monaten haben sich seine Drohungen nur noch verschärft.“ Die Situation führte schließlich auch zu Eberts Rauswurf bei The S.E.T. – einer erst Ende 2025 gegründeten Hardcore-Band.

Abschließend heißt es in der Erklärung von Turnstile: „Letzte Woche eskalierte die Gewalt zu einem tätlichen Angriff, als Brady zum Haus von Brendans Eltern fuhr und Brendans Vater mit seinem Auto überfuhr, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Wir sind dankbar, dass Herr Yates überlebt hat und die Operation erfolgreich überstanden hat, und wünschen ihm eine bestmögliche Genesung. Uns fehlen die Worte für Brady.“ Die offizielle Anhörung vor Gericht ist für den 1. Mai festgesetzt.

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