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‘Heavy Healing’: Die heilenden Kräfte aggressiver Musik

Dokumentation Heavy Healing
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Die neue Dokumentation ‘Heavy Healing’ will zeigen, wie zuträglich Metal-Musik einer zerrütteten Gesundheit sein kann.
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Um der positiven Wirkung des Metal wussten die Fans dieses Genres schon, da hätte einfaches Zuhören Abhilfe schaffen können: Was von vielen Menschen oft bloß als Lärm abgetan wird und in manchen Kreisen sogar als schädlich für Körper und Psyche gilt, soll durch die neue Dokumentation ‘Heavy Healing’ komplett hinterfragt werden.

Für viele Menschen spielte diese Musik eine tragende Rolle in scheinbar ausweglosen Lebenssituationen. Die Dokumentation ‘Heavy Healing’ soll jegliche schändlichen Gerüchte widerlegen, in eine positive Richtung lenken und zeigen, wie Metal für viele Menschen in schwierigen Lebenssituationen therapeutisch wirkt.

Metal-Wunderheilung?

In ‘Heavy Healing’ erzählen Künstlerinnen und Künstler sowie Fans des Genres ihre Geschichte. Bekannte Musiker wie Jesse Leach (Killswitch Engage), Lou Koller (Sick Of It All), Vinni Stigma (Agnostic Front), Mike IX Williams (EyeHateGod) und viele mehr berichten von schweren Schicksalen wie Krebs, Depressionen oder anderen chronischen Krankheiten und davon, wie Metal ihrer Gesundheit zuträglich war. Die Dokumentation will zeigen, wie diese vermeintlich gefährliche Musik sie durch die schwersten Zeiten ihres Lebens getragen hat.

„Als jemand, der seit über vier Jahrzehnten mit Undergroundbands arbeitet, habe ich viel zu viele Musiker kennengelernt, die mit der ein oder anderen Krankheit zu kämpfen haben“, erzählt Regisseur Howie Abrams. „Umso beeindruckender ist es zu sehen, wie sie sich auf die extreme Musik, mit der wir aufgewachsen sind, verlassen konnten, um motiviert zu bleiben und zu genesen.“

Trailer und Aufführung von ‘Heavy Healing’

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‘Heavy Healing’ wird unter anderem beim ReelAbilities Film Festival im April in New York City, einem Filmfestival mit Fokus aus Behinderung und Diversität, gezeigt. Ob der Film auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch aber, wie immer, auf dem Laufenden.


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Svenja Barth schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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agnostic front Dokumentation Gesundheit Heavy Healing killswitch engage Sick Of It All
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