Um der positiven Wirkung des Metal wussten die Fans dieses Genres schon, da hätte einfaches Zuhören Abhilfe schaffen können: Was von vielen Menschen oft bloß als Lärm abgetan wird und in manchen Kreisen sogar als schädlich für Körper und Psyche gilt, soll durch die neue Dokumentation ‘Heavy Healing’ komplett hinterfragt werden.

Für viele Menschen spielte diese Musik eine tragende Rolle in scheinbar ausweglosen Lebenssituationen. Die Dokumentation ‘Heavy Healing’ soll jegliche schändlichen Gerüchte widerlegen, in eine positive Richtung lenken und zeigen, wie Metal für viele Menschen in schwierigen Lebenssituationen therapeutisch wirkt.

Metal-Wunderheilung?

In ‘Heavy Healing’ erzählen Künstlerinnen und Künstler sowie Fans des Genres ihre Geschichte. Bekannte Musiker wie Jesse Leach (Killswitch Engage), Lou Koller (Sick Of It All), Vinni Stigma (Agnostic Front), Mike IX Williams (EyeHateGod) und viele mehr berichten von schweren Schicksalen wie Krebs, Depressionen oder anderen chronischen Krankheiten und davon, wie Metal ihrer Gesundheit zuträglich war. Die Dokumentation will zeigen, wie diese vermeintlich gefährliche Musik sie durch die schwersten Zeiten ihres Lebens getragen hat.

„Als jemand, der seit über vier Jahrzehnten mit Undergroundbands arbeitet, habe ich viel zu viele Musiker kennengelernt, die mit der ein oder anderen Krankheit zu kämpfen haben“, erzählt Regisseur Howie Abrams. „Umso beeindruckender ist es zu sehen, wie sie sich auf die extreme Musik, mit der wir aufgewachsen sind, verlassen konnten, um motiviert zu bleiben und zu genesen.“

Trailer und Aufführung von ‘Heavy Healing’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

‘Heavy Healing’ wird unter anderem beim ReelAbilities Film Festival im April in New York City, einem Filmfestival mit Fokus aus Behinderung und Diversität, gezeigt. Ob der Film auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch aber, wie immer, auf dem Laufenden.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.