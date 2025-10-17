Es scheint gerade voll im Trend zu liegen: Immer mehr Bands verkünden eine Dokumentation, die ihre Laufbahn und besondere Einblicke präsentieren soll. Biohazard bilden dabei keine Ausnahme. Die Crossover-Truppe aus New York werkelt schon seit Längerem in Hintergrund an einem Dokumentarfilm. Im Interview mit Joel Gausten sprach Schlagzeuger Danny Schuler über den Status der Dokumentation, die vom renommierten Film- und Videoregisseur Drew Stone gedreht wird.

Von Anfang an dabei

Nach Schulers Angaben verbindet Biohazard und Drew Stone eine lange Historie. „Drew ist ein großartiger Archivar unserer Geschichte, und zwar der Hardcore-Geschichte, der Musikgeschichte. Er war immer mit einer Kamera in der Hand unterwegs.“ Weiter schwärmt der Drummer, dass Stone seit jeher „ein sehr charismatischer Interviewer“ gewesen sei. „Er hat sich immer in Situationen begeben, um einzigartige Dinge einzufangen. Und er war zu Beginn unserer Karriere oft mit uns zusammen. Ich glaube nicht, dass wir eine Dokumentation drehen könnten, ohne Drew Stone einzubeziehen. Er war bei sehr vielen entscheidenden Momenten in der Geschichte der Band dabei.“

Auch erklärte Danny Schuler, wie die Idee zu der Dokumentation entstand: „Drew hat das ganze Filmmaterial, und wir dachten uns einfach: ,Hey, lass es uns machen!‘ Also haben wir angefangen, es zusammenzustellen, und es ist immer noch in Arbeit. Wir wollen etwas wirklich Umfassendes machen, das die Geschichte der Band wirklich abdeckt. Es beginnt in den späten Achtzigern, also gibt es viel Geschichte abzudecken. Und wir hatten das Glück, Drew von Anfang an für vieles dabei zu haben. Es gibt also jede Menge Filmmaterial.“

Auf die Frage, wann Fans das Ergebnis sehen können, meint Schuler: „Ich weiß noch nicht genau wann, aber hoffentlich bald.“ Auch seien er und seine Band-Kollegen äußerst gespannt, denn: „Wir haben auch viel neues Material dafür gedreht, einige wirklich coole Interview-Aufnahmen.“ Schließlich räumt der Musiker ein, dass die Dokumentation schon einmal kurz vor der Fertigstellung gewesen sei. Aber „dann kamen ein paar Dinge dazwischen. Ich denke, es wird bald fertig sein – eher früher als später.“ Eines dieser Dinge könnte das neue Album DIVIDED WE FALL gewesen sein, das ab sofort erhältlich ist.

