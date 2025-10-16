Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Decapitated: Vogg arbeitet an neuen Songs

Decapitated
Vogg mit Decapitated auf dem Basinfirefest 2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Mehr als drei Jahre liegt das letzte Album von Decapitated nun zurück. Gitarrist Wacław „Vogg“ Kiełtyka feilt jedoch an Nachschub.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Seit CANCER CULTURE (2022) touren Decapitated um den Globus. Derzeit sind sie mit Killswitch Engage, Hatebreed, Fit For An Autopsy und Employed To Serve auf Europatournee. Während ihres Aufenthalts in Portugal sprach Gitarrist und einzig verbliebenes Gründungsmitglied Wacław „Vogg“ Kiełtyka mit Underground’s Voice.

Ein zu voller Terminkalender

Vermutlich bezugnehmend auf eine Zeile in der Tour-Ankündigung wurde Vogg gefragt, wie es mit der Arbeit an neuem Material aussieht. In besagter Ankündigung vom 13. September hieß es: „Es ist unsere letzte Tour, bevor wir uns in den Schreibprozess stürzen und für eine längere Pause ins Studio gehen.“ Der Gitarrist antwortet: „Ich arbeite bisher alleine an neuen Songs. Es wird also Zeit, gemeinsam ins Studio zu gehen.“ Der aktuelle Tourneezyklus endet am 5. Dezember in Lettland. Danach wolle man sich „mehr auf die Komposition der neuen Songs konzentrieren.“ Zuvor kommt das Quartett jedoch noch für fünf Konzerte nach Deutschland.

Cancer Culture
Cancer Culture Für € 13,99 bei Amazon kaufen

Decapitated Live-Termine

  • 20.11. Köln, Palladium
  • 21.11. Ludwigsburg, MHP Arena
  • 22.11. Berlin, Colubiahalle
  • 25.11. Leipzig, Haus Auensee
  • 27.11. Hamburg, Sporthalle
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zur musikalischen Ausrichtung der neuen Songs erklärt Vogg: „Es wird wahrscheinlich eine Art Mix aus den Stilen, die ich vorher gemacht habe. Ich habe ein paar Ideen, schon ein paar Songs, und jeder ist völlig anders. Es gibt keine verbindende Linie. Es ist mein Gitarren-Sound und meine Art, die Riffs zu schreiben, aber bisher hat jeder Song einen anderen Stil, einen anderen Charakter.“

Fast genau vor einem Jahr gab Sänger Rafał „Rasta“ Piotrowski nach 14 Jahren seinen Ausstieg bei Decapitated bekannt. Zeitgleich wurde Eemeli Bodde (Mors Subita) als sein Nachfolger bekanntgegeben. Über ihn sagt Vogg: „Er hat definitiv eine neue Stimme mitgebracht – eine andere Stimme. Und er ist ein cooler Typ. Er ist locker. Er ist ein netter Kerl, ein kluger und intelligenter Mensch. Bisher haben wir keine Probleme, keine Missverständnisse oder Ähnliches. Die Chemie zwischen den Band-Mitgliedern ist im Moment sehr positiv. Er hat frischen Wind in die Band gebracht.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Decapitated neue Songs neues Album Songwriting Tour Tournee Vogg Wacław „Vogg“ Kiełtyka
Dimmu Borgir: Arbeiten am neuen Album sind abgeschlossen
Dimmu Borgir
Die Studioarbeit für das neue Album von Dimmu Borgir ist anscheinend abgeschlossen. Das vermeldet zumindest Produzent Fredrik Nordström.
Ende letzten Jahres gaben Dimmu Borgir bekannt, dass sie an einem neuen Album werkeln. Sehr zu Freude der Fans, schließlich liegt letzte Werk EONIAN inzwischen sieben Jahre zurück. Zwischen den Studioeinheiten nahmen die Symphonic Black-Metaller noch den Festival-Sommer mit. Bei diesjährigen Wacken Open Air erklärte Gitarrist Silenoz gegenüber Paolo Phoenix : „Es ist immer diese Zeit, in der man eigentlich noch ewig an dem Album arbeiten könnte, aber gleichzeitig muss man es eigentlich mal loslassen. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das gerade erwachsen wird. Man muss die Platte irgendwann rauslassen, und sobald das geschehen ist, ist sie…
Weiterlesen
Zur Startseite