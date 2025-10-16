Seit CANCER CULTURE (2022) touren Decapitated um den Globus. Derzeit sind sie mit Killswitch Engage, Hatebreed, Fit For An Autopsy und Employed To Serve auf Europatournee. Während ihres Aufenthalts in Portugal sprach Gitarrist und einzig verbliebenes Gründungsmitglied Wacław „Vogg“ Kiełtyka mit Underground’s Voice.

Ein zu voller Terminkalender

Vermutlich bezugnehmend auf eine Zeile in der Tour-Ankündigung wurde Vogg gefragt, wie es mit der Arbeit an neuem Material aussieht. In besagter Ankündigung vom 13. September hieß es: „Es ist unsere letzte Tour, bevor wir uns in den Schreibprozess stürzen und für eine längere Pause ins Studio gehen.“ Der Gitarrist antwortet: „Ich arbeite bisher alleine an neuen Songs. Es wird also Zeit, gemeinsam ins Studio zu gehen.“ Der aktuelle Tourneezyklus endet am 5. Dezember in Lettland. Danach wolle man sich „mehr auf die Komposition der neuen Songs konzentrieren.“ Zuvor kommt das Quartett jedoch noch für fünf Konzerte nach Deutschland.

Decapitated Live-Termine

20.11. Köln, Palladium

21.11. Ludwigsburg, MHP Arena

22.11. Berlin, Colubiahalle

25.11. Leipzig, Haus Auensee

27.11. Hamburg, Sporthalle

Zur musikalischen Ausrichtung der neuen Songs erklärt Vogg: „Es wird wahrscheinlich eine Art Mix aus den Stilen, die ich vorher gemacht habe. Ich habe ein paar Ideen, schon ein paar Songs, und jeder ist völlig anders. Es gibt keine verbindende Linie. Es ist mein Gitarren-Sound und meine Art, die Riffs zu schreiben, aber bisher hat jeder Song einen anderen Stil, einen anderen Charakter.“

Fast genau vor einem Jahr gab Sänger Rafał „Rasta“ Piotrowski nach 14 Jahren seinen Ausstieg bei Decapitated bekannt. Zeitgleich wurde Eemeli Bodde (Mors Subita) als sein Nachfolger bekanntgegeben. Über ihn sagt Vogg: „Er hat definitiv eine neue Stimme mitgebracht – eine andere Stimme. Und er ist ein cooler Typ. Er ist locker. Er ist ein netter Kerl, ein kluger und intelligenter Mensch. Bisher haben wir keine Probleme, keine Missverständnisse oder Ähnliches. Die Chemie zwischen den Band-Mitgliedern ist im Moment sehr positiv. Er hat frischen Wind in die Band gebracht.“

