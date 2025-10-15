Toggle menu

LANowar mit Sabaton: Heavy Metal trifft LAN-Party

LANowar 2025
In Berlin findet am 13. November erneut die Gaming-Party LANowar statt. Diesmal als Star-Gäste mit dabei: die schwedischen Metal-Veteranen Sabaton.
Nonstop Gaming, nonstop Heavy Metal – willkommen zu LANowar, der Heavy Metal-LAN-Party!

LVL, die Premium-Event-Location im Herzen Berlins, die regelmäßig große Turniere und Game-Launches veranstaltet, verwandelt sich für einen Abend in eine wilde Heavy Metal-Feier, bei der LAN-Party auf laute Musik trifft

Übersicht LANowar 2025

  • Wann: 13. November, 18 Uhr bis open end
  • Wo: LVL Berlin, Schützenstraße 73, 10117 Berlin

Tickets gibt es ab sofort hier streng limitiert im Vorverkauf.

Diesmal als Star-Gäste dabei: die schwedischen Metal-Veteranen Sabaton, die zwei Tage später eine ausverkaufte Show in der Uber Arena in Berlin spielen werden und ihr neues Album LEGENDS mit im Gepäck haben, das am 17. Oktober 2025 über Better Noise Music erscheint.

Für Fans gibt es bei LANowar nicht nur die Möglichkeit, die Musiker in ungewöhnlichem Setting zu treffen und kennenzulernen, sondern auch an einer Vielzahl an Gaming-Turnieren teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Unter anderem gibt es eine SABATON-Quiz-Show, ein Live-Interview mit der Band sowie ein Turnier im legendären Musikspiel ‘Guitar Hero’.

LANowar

Die LVL-Location am Checkpoint Charlie bietet Zugang zu Highend-PCs, Konsolen, Arcade-Automaten, Racing-Simulatoren sowie die Möglichkeit, Virtual Reality auszuprobieren – eine 360°-Gaming-Experience, die einzigartig ist.

Fürs Musikalische sorgt DJ Benne, der die neuesten Hits sowie ewige Metal-Klassiker auflegen wird – unterstützt wird er dabei von einem Mystery Gast-DJ, der erst im Laufe des Abends enthüllt wird.

Veranstaltet wird LANowar in Zusammenarbeit mit der Berliner PR-Agentur HEAD OF PR und unterstützt von den Medienpartnern Radio BOB! und dem Musikfachmagazin METAL HAMMER, Deutschlands wichtigster Fachzeitschrift für Heavy Metal.

Programm

  • Sabaton Live Talk & Quiz Show
  • Gaming-Turniere in verschiedenen Spielen
  • Gratis Tattoos von Samuli „Skrymer“ Ponsimaa (Finntroll)
  • Nonstop Metal mit DJ Benne und Mystery Gast-DJ
  • Nonstop Gaming an PCs, Konsolen, Arcades, Rennsimulatoren & Virtual Reality

Über LVL

LVL Berlin ist mit mehr als 2.000 Quadratmetern Fläche eine der größten Event-Locations für Gaming und E-Sports in Europa. Auf zwei Etagen bietet die Venue eine zentral gelegene Anlaufstelle für Profi-Gamer, Hobby-Zocker und Nerds aus allen Sparten. Zur LVL-Venue gehört ein komplettes Produktionsstudio sowie eine Virtual Reality Experience. Zudem hat LVL eine Event-Arena mit einer Noise-Cancelling-Kuppel für Profi-Matches sowie eine Gaming-Area mit mehr als 50 PCs, ein Kino, ein Restaurant sowie eine VIP Lounge und Shop.


