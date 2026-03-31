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Stahl auf Stahl

Dass ‘World Of Warships’ ausgerechnet viele Metalheads anzieht, ist kein Zufall. Geschichte und epische Schlachten finden in beiden Welten Anklang. Wargaming hat diese Schnittmenge früh erkannt und die Zusammenarbeit mit Gastauftritten, exklusiven Inhalten, Musikvideos und sogar In-Game-Events systematisch ausgebaut. An vorderster Front mit dabei: Sabaton. Die schwedische Power Metal-Größe schrieb 2019 mit ‘Bismarck’ (THE GREAT WAR, 2019) einen Song für ‘World Of Warships’, der die Geschichte des wohl bekanntesten deutschen Kriegsschiffs thematisiert und es zugleich inszeniert.

Die Bismarck wurde als Antwort auf den Bau britischer Schlachtschiffe errichtet, ein kolossales Symbol nationaler Stärke, dessen Ruhm jedoch nur wenige Wochen währte. Nur 114 Tage nach ihrer Indienststellung wurde sie im Mai 1941 im Atlantik versenkt und dadurch zum Symbol der Zerbrechlichkeit der mächtigsten Kriegsschiffe. Mit ‘Yamato’, einem Song über den gleichnamigen japanischen Koloss, vertiefen Wargaming und Sabaton nun ihre seit 2017 währende Zusammenarbeit in einem weiteren Schritt. Vom 13. März bis 15. April sind Frontmann Joakim Brodén und Bassist Pär Sundström selbst als spielbare Kapitäne im Einsatz.

Sabaton-Panzermodell

‘Bismarck’ und ‘Yamato’ werden die neuen Hymnen für Metal-Fans unter den ‘World Of Warships’-Spielern; zudem hüllen zahlreiche Band-Embleme, individuelle Skins und sonstige Kosmetika das Spielgeschehen in ein entsprechendes Gewand. Viele der Inhalte werden in der Zukunft auch für das konsolenfokussierte ‘World Of Warships: Legends’ und den mobilen Ableger ‘World Of Warships Blitz’ erscheinen. Zuvor bekamen Sabaton das Panzermodell Primo Victoria (benannt nach dem gleichnamigen Debütalbum von 2006) in ‘World Of Tanks’ spendiert, dem sie mit ‘Steel Commanders’ (2021) ebenfalls einen Song widmeten.

Neben diversen Merchandise-Produkten resultierten aus dieser Zusammenarbeit auch Auftritte auf der gamescom in den Jahren 2019 und 2025. Doch Sabaton sind lediglich die prominentesten Vertreter eines größeren Metal-Kosmos bei Wargaming. Megadeth-Mastermind Dave Mustaine und Maskottchen Vic Rattlehead sind ebenfalls als Kapitäne in ‘World Of Warships’ spielbar, Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson brachte ein exklusives Video zu ‘Aces High’ (POWERSLAVE, 1984), einem Lied, das die Luftschlacht um England behandelt, für ‘World Of Warplanes’ (2013) ein.

Katastrophen und Größenwahn

Korn lieferten für ‘Finally Free’ (FOR NOTHING, 2019) ein eigenes In-Game-Musikvideo für ‘World Of Tanks’. Mit dem Metal Fest, einem zeitlich begrenzten Event, gelang Wargaming endgültig der Brückenschlag zwischen digitaler Kriegsführung sowie Live-Musikspektakel und zeigt, dass diese Interaktion zwischen Gaming und Metal nicht nur Marketing, sondern auch Erlebnisästhetik ist. Sabaton erzählen mit ‘Bismarck’ und ‘Yamato’ Geschichten von Strategien, aber auch von Katastrophen und Größenwahn. Und vom Erinnern. „Diejenigen, die tatsächlich Opfer gebracht haben, werden vergessen – egal, für welches Land sie gekämpft haben“, erklärte Joakim Brodén einmal bezüglich der Lyrics.

„Es ist sehr wichtig, dass wir uns an das Vergangene erinnern, damit uns dieselbe Scheiße nicht noch mal um die Ohren fliegt.“ Beide Seiten abstrahieren Krieg – das Spiel in Taktik, die Band in Erzählung. Sabatons Songs erzählen nicht vom Triumph, sondern oft vom Scheitern, von Hybris, von politischen Fehlentscheidungen. Metal fungiert als ästhetische Übersetzung von Monumentalität, indem epische Kompositionen Ausmaß, Präsenz und damit verbundene Dramatik historischer Schlachtschiffe in Klang übersetzen. ‘Bismarck’ ist kein Siegeslied, sondern ein Abgesang auf ein Schiff, das in kürzester Zeit zur Legende und zum Wrack zugleich wurde. Und genauso ‘Yamato’.

Primo Victoria

Sabaton kommen keineswegs mit leerer Munitionskiste, sondern bringen ‘World Of Warships’-Spielenden einige Vorteile mit. Der Code „LEGENDOFSABATON“ ist vom 13. März bis zum 16. April gültig und enthält:

• einen Sondercontainer mit einem Teil der Sabaton-Sammlung

• verschiedene wirtschaftliche Booster

Noch mehr profitieren neue Spieler! Neben allen oben genannten Inhalten erwarten euch:

• die Sabaton-Tarnung

• 20 Tage Premium-Zeit

• der japanische Kreuzer Tier III Tenryu mit einem Hafenplatz und einem 6-Punkte-Kommandanten

• Kampfmissionen, um noch viel mehr freizuschalten

Um den Code zu aktivieren, legt euch ein Konto bei worldofwarships.eu an und verwendet dabei die Option „Ich habe einen Einladungscode“. Ahoi!

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