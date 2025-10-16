Hypocrisy haben für Frühling 2026 eine Europatournee angekündigt. Die „Mass Hallucination Tour“ umfasst einige Headlinershows und das ein oder andere Festival. Als Special Guest sind Abbath mit an Bord sowie Vomitory und Vreid als Support. Damit herrscht eine hübsche Ausgewogenheit von schwedischem Death- und norwegischem Black Metal.

Los geht es am 2. April 2026 in Berlin und das Finale ist genau einen Monat später, am 2. Mai in London. Bei den letzten beiden Terminen im Vereinigten Königreich werden Abbath und seine Truppe jedoch nicht dabei sein. Die Fans in Deutschland und der Schweiz sollte dieser Umstand allerdings wenig tangieren. Beim Ragnarök Festival und dem Metal Franconia sind alle vier Bands vertreten. Der Ticket-Verkauf startet am Freitag, den 17. Oktober.

„Mass Hallucination Tour“ 2026

02.04. Berlin, Astra

11.04. Lichtenfels, Ragnarök Festival

18.04. Geiselwind, Metal Franconia

19.04. CH-Pratteln, Z7 Konzertfabrik

21.04. Hamburg, Gruenspan

22.04. Stuttgart, LKA Longhorn

23.04. Köln, Essigfabrik

24.04. Leipzig, Felsenkeller

25.04. München, Backstage

Die beteiligten Bands zeigen sich in den Sozialen Netzwerken höchst erfreut über die Zusammenstellung. Hypocrisy schreiben: „Wir freuen uns, unsere Europatournee 2026 ankündigen zu dürfen: die ,Mass Hallucination Tour‘. Mit dabei ist kein Geringerer als Abbath, der als ganz besonderer Gast seine unverwechselbare schwarze Energie mitbringt, neben den Death Metal-Veteranen Vomitory und dem norwegischen Kraftpaket Vreid. Es ist Jahre her, seit wir das letzte Mal eine komplette Tournee gemacht haben, und diese wird wirklich etwas Besonderes.“

Vreid meinen: „Wir freuen uns riesig auf unsere erste komplette Europatournee seit vielen Jahren – und was für eine! Wir hören Hypocrisy seit Mitte der Neunziger, und Abbath ist eine Legende!“ Dann fügen die Norweger noch hinzu: „2026 wird es viele Neuigkeiten von Vreid geben, und wir können es kaum erwarten, euch wieder auf Tour zu sehen. Sagt es weiter und bis bald!“

Abbath und Vomitory fassen sich vergleichsweise kurz. Allerdings arbeiten Letztere derzeit intensiv am Nachfolger von ALL HEADS ARE GONNA ROLL (2023). Anfang Oktober postete das Quartett ein Foto aus dem Studio mit den Worten: „Die Aufnahmen zu unserem 10. Album haben begonnen! Schlagzeug ist fertig. Als Nächstes kommen die Gitarren.“ Womöglich gibt es auf der Tour dann schon neue Musik von Vomitory zu hören.

