Sunn O))) veröffentlichen EP über neues Label

Sunn O)))
Foto: PR, Charles Peterson. All rights reserved.
von
Es gab schon eine Weile nichts Neues von Sunn O))) – bis jetzt. Das Drone-Duo veröffentlicht pünktlich zur Europatournee eine EP.
Zwei Jahre nach der letzten Veröffentlichung EVIL CHUCK / RON G. WARRIOR melden sich Sunn O))) mit einer neuen EP zurück. Diese umfasst drei Lieder und ist bereits erhältlich. Überraschenderweise kommt die 12″-Maxi-EP nicht über Greg Andersons Label Southern Lord. Er und sein Band-Kollege Stephen O’Malley haben einen Plattenvertrag mit Sub Pop Records unterzeichnet.

Leitbilder

Die Songs ‘Eternity’s Pillars’, ‘Raise The Chalice’ und ‘Reverential’ sind zudem auch digital erschienen. Die Band beschreibt ihre neueste Veröffentlichung wie folgt: „Sunn O))) widmeten jedem Schritt und Aspekt der Aufnahme, jedem Ton und jeder Sättigungsstufe, jeder Verstärkungsstufe und jedem Lautsprecher, jedem Arrangement und jeder Harmonie äußerste Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Der Wald im Pazifischen Nordwesten ist unser Leitbild.“

Eternity's Pillars b/w Raise the Chalice & Reverential
Eternity's Pillars b/w Raise the Chalice & Reverential Für € 9,99 bei Amazon kaufen

‘Eternity’s Pillars’ ist nach der Fernsehsendung aus den Achtziger Jahren benannt. Erschaffen und moderiert wurde diese von der amerikanischen Jazz-Musikerin Alice Coltrane Turiyasangitananda. Sie wollte „spirituelle Transzendenz erreichen, indem sie sich auf ihren unerschütterlichen Glauben an die Fähigkeit der Musik konzentrierte“.

Zu den beiden anderen Nummern heißt es: „‘Raise The Chalice’ ist nach einem Schlachtruf benannt, den die Legende des Nordwestens, Ron Guardipee, Mitte der Neunziger Jahre oft ausstieß. ‘Reverential’ zollt denen, die vor uns mit den schwersten Lasten kamen, Respekt und lobt sie lautstark, wobei Musik und Kunst als Materialien für eine Antiphon dienen.“

Derzeit befinden sich Sunn O))) auf einer kleinen Europatournee, wobei sie sicher das ein oder andere neue Stück präsentieren. Stephen O’Malley und Greg Anderson kündigten bereits im Sommer ein „Live-Erlebnis aus physischem Klang, Nebel und eisigem Maximalismus“ an. In Deutschland stehen drei Termine auf dem Plan.

Sunn O))) Europa-Tour

  • 27.10. München, Backstage Werk
  • 28.10. Dresden, Reithalle Strasse E
  • 05.11. Hamburg, Uebel & Gefährlich


