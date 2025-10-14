Toggle menu

Dark Easter Metal Meeting 2026: Alle Infos zum Festival

Dark Easter Metal Meeting
von
Das Dark Easter Metal Meeting hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Extrem-Metal-Szene und weit darüber hinaus etabliert.
Dark Easter Metal Meeting 2026

04.04. + 05.04.2026, München, Backstage

Dark Easter Metal Meeting

Tickets

Zwei-Tages-Tickets ab 165,- Euro gibt es hier.

 

Bands

  • 1914
  • Auðn
  • Blackbraid
  • Décembre Noir
  • Enthroned
  • Firespawn
  • Koldbrann
  • Kyi
  • Ponte Del Diavolo
  • Schammasch
  • Secrets Of The Moon
  • Thyrfing
  • Todomal
  • Sakis Tolis
  • Triptykon
  • Urgehal

Running Order

 


