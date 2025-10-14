Dark Easter Metal Meeting 2026: Alle Infos zum Festival

Dark Easter Metal Meeting 2026
04.04. + 05.04.2026, München, Backstage
Tickets
Zwei-Tages-Tickets ab 165,- Euro gibt es hier.
Bands
- 1914
- Auðn
- Blackbraid
- Décembre Noir
- Enthroned
- Firespawn
- Koldbrann
- Kyi
- Ponte Del Diavolo
- Schammasch
- Secrets Of The Moon
- Thyrfing
- Todomal
- Sakis Tolis
- Triptykon
- Urgehal
Running Order
—
