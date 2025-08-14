Inferno Festival
Datum
02.04. bis 05.04.2026
Veranstaltungsort
Das Inferno Festival 2026 wird in Oslo in den Locations Rockefeller, John Dee (beide im gleichen Gebäude) und Kniven Bar (Møllergata 32, 0179 Oslo; Einlass ab 20 Jahren, Passkontrolle!) stattfinden.
Adresse:
Torggata 16
NO-0181 Oslo
Preise & Tickets
Tickets ab ca. 314 Euro findet ihr hier.
Bands
Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge:
- Darvaza
- Deicide
- Incantation
- Kanonenfieber
- The Kovenant
- Myr
- Old Man’s Child
- Perchta
- Whoredom Rife
Running Order
Weitere Informationen
—
