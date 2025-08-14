Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert

Inferno 2026: Alle Infos zum Festival

von
Das Inferno Festival 2026 findet wieder wie gewohnt in Oslo statt. Die Tageseinteilung wurde bekanntgegeben.
Inferno Festival

Datum

02.04. bis 05.04.2026

Veranstaltungsort

Das Inferno Festival 2026 wird in Oslo in den Locations Rockefeller, John Dee (beide im gleichen Gebäude) und Kniven Bar (Møllergata 32, 0179 Oslo; Einlass ab 20 Jahren, Passkontrolle!) stattfinden.

Adresse:

Torggata 16

NO-0181 Oslo

www.rockefeller.no

Preise & Tickets

Tickets ab ca. 314 Euro findet ihr hier.

 

Bands

Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge:

  • Darvaza
  • Deicide
  • Incantation
  • Kanonenfieber
  • The Kovenant
  • Myr
  • Old Man’s Child
  • Perchta
  • Whoredom Rife

Running Order

 

Weitere Informationen

 


Hatebreed: Hirntumor bei Gitarrist Wayne Lozinak entdeckt
Wayne Lozinak mit Hatebreed
Bei Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak wurde ein Hirntumor gefunden. Da dieser entfernt werden muss, fällt er auf unbestimmte Zeit aus.
Hatebreed befinden sich derzeit auf Europatournee, inklusive einiger Festivals. Am 14. Juni spielten die Hardcore-Veteranen beim britischen Download Festival, wo Gitarrist Wayne Lozinak offenbar Symptome zeigte, die auf einen Schlaganfall hindeuten können. Am darauffolgenden Tag ging es für die Band nach Lille, Frankreich, wo sich Lozinak sicherheitshalber untersuchen ließ. In einem offiziellen Statement schreiben Hatebreed: „Eine CT-Untersuchung in der Notaufnahme brachte schließlich die Diagnose eines Gehirntumors ans Licht, woraufhin Wayne sofort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach einer umfassenden 24-stündigen Untersuchung, einschließlich MRT, wurde festgestellt, dass es sich um ein gutartiges Meningeom handelt – eine langsam wachsende Masse,…
Weiterlesen
