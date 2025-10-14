Toggle menu

As I Lay Dying: Lambesis verkaufte Motorräder für Comeback

Tim Lambesis, As I Lay Ding
Tim Lambesis, 2012
Foto: Getty Images, Chelsea Lauren. All rights reserved.
von
Tim Lambesis entpuppt sich erneut als Comebacker. Für seine Band As I Lay Dying ist der Musiker auch bereit, finanziell zu bluten.
Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass As I Lay Dying Geschichte sind. Nach all den unschönen Enthüllungen über Tim Lambesis, aufgrund derer die Europatournee zum 2024er-Album THROUGH STORMS AHEAD abgesagt wurde, galt der Muskelmann mehr denn je als persona non grata. Doch jüngst schaffte es der Metalcore-Sänger bekanntlich tatsächlich erneut, seine Band zu reaktivieren — inklusive der Single ‘Echoes’ als musikalischem Lebenszeichen.

So läuft’s Business!

Nun scheint das Fan-Lager gespalten. Die eine Seite hält zu Lambesis, die andere Seite spart nicht mit Kritik. Ein Kommentierender warf dem As I Lay Dying-Mastermind nun „Geldmacherei“ in den Sozialen Medien vor. Darauf reagierte Tim prompt — sowohl mit einer Gegendarstellung als auch einer kleinen Offenbarung. So ist er für die Rückkehr seiner Formation in finanzielle Vorzahlung gegangen, für die er ein großes persönliches Opfer gebracht hat.

„Es besteht eine nullprozentige Chance, dass du überhaupt die leiseste Ahnung davon hast, wie die Musikindustrie funktioniert“, entgegnete Lambesis dem aufmüpfigen User. „Ich habe alle meine Motorräder verkauft, nur um die Sache hier wieder auf Kurs zu kriegen. Es ist pure Leidenschaft.“

Vor fast genau einem Jahr stieg der damalige Bassist und Klarsänger Ryan Neff bei As I Lay Dying aus. Lediglich ein paar Tage später nahmen Tourmanager Alex Kendrick, die Gitarristen Ken Susi und Phil Sgrosso sowie Schlagzeuger Nick Pierce ihren Hut. In der Folge kamen Geschichten über häusliche Gewalt und Tierquälerei ans Tageslicht. Daher war im Grunde klar: Den Typen fasst niemand mehr an — und zwar nicht einmal mit der Kneifzange.

Doch weit gefehlt: Lambesis hat es erneut vollbracht, neue Musiker von As I Lay Dying zu überzeugen. So sind nun Sänger/Bassist Chris Clancy (von Mutiny Within) an Bord. In die sechs Saiten greifen Bill Hudson (Northtale, DoroI Am Morbid), Don Vedda sowie and Jack Daniels (War Of Ages). Außerdem mischt Schlagzeuger Tim Yeung (Ex-Divine Heresy) mit. Im Herbst ist das neue Line-up auf Tour zu sehen.

„An Evening With As I Lay Dying“:

  • 30.10. RU-Moskau, Stadium Live Club
  • 31.10. RU-Jekaterinburg, Svoboda Concert Hall
  • 01.11. RU-Sankt Peterburg, Sound Club
  • 03.11. SK-Bratislava, Majestic Music Club (MMC)
  • 04.11. HU-Budapest, Barba Negra
  • 05.11. SI-Ljubljana, Cvetličarna
  • 06.11. IT-Trezzo Sull’adda Mi, Live Club
  • 07.11. AT-Innsbruck, Music Hall
  • 08.11. Würzburg, Posthalle
  • 11.11. AT-Hohenems, Tennis Event Centre
  • 12.11. Saarbrücken, The Garage
  • 13.11. NL-Sneek, Bolwerk
  • 14.11. NL-Heerlen, Nieuwe Nor


