As I Lay Dying arbeiten an neuem Album

As I Lay Dying-Frontmann Tim Lambesis sowie Bassist Chris Clancy arbeiten an einem neuen Album. Nachdem vergangenes Jahr die beiden Singles ‘Echoes’ und ‘If I Fall’ erschienen sind, soll in den nächsten Monaten die neue Platte der Metalcore-Band folgen. Die beiden erklärte außerdem, in welche Richtung das kommende Material gehen soll.

Zurück zu den Wurzeln

„Wir haben alle Songs fertig. Wir haben viel mehr, als wir brauchen, und wir haben sie nach und nach aussortiert. […] Und wenn wir nach der Tour (durch Russland – Anm.d.A.) wieder zu Hause sind, fangen wir richtig mit den Aufnahmen an“, sagte Clancy im Interview mit Egor Erushin. „Wir wollten eigentlich im Februar damit beginnen, aber da wir alle zusammen sind, dachten wir, wir können gemeinsam als Gruppe Ideen entwickeln und von da an weitermachen.

Lambesis ergänzte: „Einen der Songs, den ich ganz am Anfang des Prozesses geschrieben und Chris (Clancy, Bass – Anm.d.A.) geschickt habe, war ‘Throwback’. Wir haben ihn so genannt, weil er sich so anfühlte, als würde er perfekt auf das Album SHADOWS ARE SECURITY (2005 – Anm.d.A.) passen. Er ist vielleicht etwas moderner, weil das Genre damals technischer geworden ist.

Aber er passt wirklich gut. Wir sagten uns: ‚Okay, wir nehmen erst mal ein oder zwei Songs in diesem Stil und schauen dann weiter.‘ Chris schreibt die Songs aus seiner Perspektive, und ich bin ja sozusagen der Alte, nicht wahr? Wir können also nicht erwarten, dass wir beide genau gleich schreiben.“

Chris weiter: „Ich erinnere mich noch, als Tim mir das Demo schickte. Ich meinte: ‚Oh, das ist vielleicht etwas zu oldschool.‘ Und ich drückte auf Play. Es hat mich einfach nostalgisch werden lassen. Ganz nach dem Motto: ‚So etwas habe ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gehört.‘ Es hatte einfach etwas Magisches […]. Es war so, als hätte er den Song einfach so geschrieben, wie er sein wollte, und er war großartig.“

