Toggle menu

Metal Hammer

 Search

As I Lay Dying arbeiten an neuem Album

Tim Lambesis mit As I Lay Dying am 3. Oktober 2019 in der Berliner Columbiahalle
Tim Lambesis mit As I Lay Dying am 3. Oktober 2019 in der Berliner Columbiahalle
Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.
von
As I Lay Dying arbeiten an einem neuen Album. Tim Lambesis und Chris Clancy lassen bereits erste Details durchsickern.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

As I Lay Dying-Frontmann Tim Lambesis sowie Bassist Chris Clancy arbeiten an einem neuen Album. Nachdem vergangenes Jahr die beiden Singles ‘Echoes’ und ‘If I Fall’ erschienen sind, soll in den nächsten Monaten die neue Platte der Metalcore-Band folgen. Die beiden erklärte außerdem, in welche Richtung das kommende Material gehen soll.

Zurück zu den Wurzeln

„Wir haben alle Songs fertig. Wir haben viel mehr, als wir brauchen, und wir haben sie nach und nach aussortiert. […] Und wenn wir nach der Tour (durch Russland – Anm.d.A.) wieder zu Hause sind, fangen wir richtig mit den Aufnahmen an“, sagte Clancy im Interview mit Egor Erushin. „Wir wollten eigentlich im Februar damit beginnen, aber da wir alle zusammen sind, dachten wir, wir können gemeinsam als Gruppe Ideen entwickeln und von da an weitermachen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Lambesis ergänzte: „Einen der Songs, den ich ganz am Anfang des Prozesses geschrieben und Chris (Clancy, Bass – Anm.d.A.) geschickt habe, war ‘Throwback’. Wir haben ihn so genannt, weil er sich so anfühlte, als würde er perfekt auf das Album SHADOWS ARE SECURITY (2005 – Anm.d.A.) passen. Er ist vielleicht etwas moderner, weil das Genre damals technischer geworden ist.

As I Lay Dying - Through Storms Ahead - Vinyl
As I Lay Dying - Through Storms Ahead - Vinyl Für € 24,99 bei Impericon DE kaufen

Aber er passt wirklich gut. Wir sagten uns: ‚Okay, wir nehmen erst mal ein oder zwei Songs in diesem Stil und schauen dann weiter.‘ Chris schreibt die Songs aus seiner Perspektive, und ich bin ja sozusagen der Alte, nicht wahr? Wir können also nicht erwarten, dass wir beide genau gleich schreiben.“

Chris weiter: „Ich erinnere mich noch, als Tim mir das Demo schickte. Ich meinte: ‚Oh, das ist vielleicht etwas zu oldschool.‘ Und ich drückte auf Play. Es hat mich einfach nostalgisch werden lassen. Ganz nach dem Motto: ‚So etwas habe ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gehört.‘ Es hatte einfach etwas Magisches […]. Es war so, als hätte er den Song einfach so geschrieben, wie er sein wollte, und er war großartig.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

As I Lay Dying Chris Clancy Echoes Egor Erushin If I Fall neues Album Shadows Are Security Throwback Tim Lambesis
Roy Khan (Ex-Kamelot) arbeitet an seinem ersten Soloalbum
Roy Khan, Ex-Kamelot
Roy Khan (Conception, Ex-Kamelot) macht Nägel mit Köpfen. Derzeit arbeitet der Sänger an seiner ersten Soloplatte.
Nachdem er sich 2011 von Kamelot verabschiedet hatte, war es einige Jahre still um Roy Khan. 2018 meldete sich der Sänger schließlich solo mit der Nummer ‘For All’ zurück. Wenige Wochen später vermeldeten er und die anderen Mitglieder der norwegischen Progressive-Metaller Conception nach 13 Jahren ihre Wiedervereinigung. Trotzdem verfolgt Khan weiter seine Solokarriere. Erste Worte Erstmals Ende 2024 angekündigt, scheinen die Arbeiten am ersten Langspieler von Roy Khan voranzuschreiten. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post teilte der Musiker einen Moment aus dem Schreibprozess mit den Worten: „Ich schreibe gerade die ersten drei Zeilen des ersten fertigen Songs für mein erstes Soloalbum…
Weiterlesen
Zur Startseite