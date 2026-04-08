Am 24. April erscheint das letzte Album von At The Gates, auf dem Tomas „Tompa“ Lindberg am Mikrofon zu hören ist. Tompa verstarb am 16. September 2025 im Alter von nur 52 Jahren. Nur einen Monat zuvor wurde bekannt, dass Lindberg bereits im Dezember 2023 die Diagnose adenoid-zystisches Karzinom erhielt. Infolgedessen musste ihm ein großer Teil des Gaumens entfernt werden.

Das Vermächtnis

Im Interview mit Chaoszine erklärte Bassist Jonas Björler früher dieses Jahr, dass Lindberg in den letzten Wochen vor seinem Tod nicht mehr richtig behandelt werden konnte, „weil er üble Infektionen und dergleichen hatte.“ Da dem Frontmann die Tragweite des Eingriffs selbst klar gewesen sei, nahm er vor der Operation noch die letzten Gesangsspuren für das neue Album auf. THE GHOST OF A FUTURE DEAD ist somit das Vermächtnis von Tomas Lindberg.

Mit ‘The Fever Mask’ gab es bereits im Februar die erste Single daraus zu hören, begleitet von einem Zusammenschnitt aus Foto- und Videoaufnahmen. Nun legen At The Gates mit ‘The Dissonant Void’ nach. Das Video dazu dient als erster Einblick in ein Konzept, das Malerei, Filmaufnahmen, Schnitt und Produktion von Costin Chioreanu umfasst und eine visuelle Storyline bietet, die das gesamte Album begleiten soll.

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Chioreanu kommentiert: „Aus der von Tomas so meisterhaft in den Texten beschriebenen Leere, die die Band mit ihrem einzigartigen Stil magisch zum Ausdruck bringt, ist ein komplettes visuelles Universum entstanden. Dieses Video und der gesamte Film THE GHOST OF A FUTURE DEAD ist meine ultimative Hommage an das Genie, das Tomas Lindberg für immer bleiben wird. Es war eine gewaltige Aufgabe, die Tiefe und die Dunkelheit dieser Texte und Musik für ein ganzes Album visuell umzusetzen, das höchstwahrscheinlich auch das düsterste ist, an dem ich je mitgearbeitet habe.“

Erinnerungen

Mitte März veröffentlichten At The Gates Schnappschüsse aus dem Studio. Dazu schrieb die Band einiges zum Entstehungsprozess: „Das Album war Mitte Dezember 2023 so gut wie fertig, als Tomas die schlechte Nachricht erhielt.“ Während sich Lindberg also bereits in Behandlung befand, begaben sich seine Kollegen im Frühjahr 2024 ins Studio. Der Gesang sollte später dieses Jahr aufgenommen werden.

„Da dieser Plan nicht zustande kam, hörten wir uns die Demogesangsaufnahmen an, die er vor den Studioaufnahmen mit Per Stålberg gemacht hatte. Wir waren alle sehr überrascht, wie gut diese Aufnahmen waren, besonders Tomas selbst“, führte die Band weiter aus. Danach hieß es: Warten. Nachdem sich Lindbergs Zustand etwas gebessert hatte, erlitt er Anfang Mai 2025 „einen Rückschlag, von dem er sich nicht mehr erholte.“

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At The Gates schließen den Post daher mit den bewegenden Worten: „Tomas, wir vermissen dein Lächeln, deine Herzlichkeit, deine Kreativität, dein Mitgefühl und deinen Humor. Du hast uns in allem inspiriert – vom Erlernen von Instrumenten und der Gründung einer Band damals bis hin zu deinem Interesse an Musik, Kunst und Literatur aller Art. Die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Wir vermissen dich unendlich. Dieses Album ist für dich.“

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