At The Gates kündigen neues Album an

Die letzte Neuigkeit von den schwedischen Death Metal-Granden At The Gates war bekanntlich eine traurige: Frontmann Tomas Lindberg war im September 2025 verstorben, nachdem bei ihm das adenoid-zystische Karzinom im Gaumen und in der Speicheldrüse diagnostiziert worden war. Zuvor hatte der Sänger jedoch mit seiner Band noch eifrig an neuem Material geschraubt. Und hierzu meldet sich die Band nun zu Wort: So wird das mittlerweile achte Studiowerk von At The Gates den Titel THE GHOST OF A FUTURE DEAD tragen und am 24. April 2026 über Century Media Records erscheinen.

Tribut an Tompa

Der Nachfolger des 2021er-Longplayers THE NIGHTMARE OF BEING stellt natürlich einen Tribut an Tomas Lindberg dar. Schlagzeuger Adrian Erlandsson, Bassist Jonas Björler, die beiden Gitarristen Anders Björler und Martin Larsson sowie eben „Tompa“ haben ihre frische Scheibe zusammen mit Produzent und Mischer Jens Bogren in den Fascination Street Studios im schwedischen Örebro eingespielt. Das Artwork stammt von Robert Samsonowitz (www.rbrt.org). Insgesamt hat die Platte eine Spielzeit von 42 Minuten und 30 Sekunden. Doch damit nicht genug: Mit ‘The Fever Mask’ (Video siehe unten) gibt es bereits die erste Single daraus zu hören.

„Wir sind stolz, endlich ein paar News zu unserem achten Studioalbum THE GHOST OF A FUTURE DEAD überbringen zu können“, kommentieren At The Gates. „Die Scheibe wird am 24. April 2026 veröffentlicht — mehr als zwei Jahre, nachdem es im Studio fertiggestellt wurde. Wie ihr alle wisst, ist Tomas Lindberg letztes Jahr aufgrund von Komplikationen bei seiner Krebsbehandlung verstorben. Während den vergangenen Jahren haben wir eng mit Tomas zusammengearbeitet und jedes Detail diskutiert und verfeinert, um sicherzustellen, dass nichts dem Zufall überlassen wird. In Übereinstimmung mit Tomas’ Wünschen bleiben der Albumtitel, der Sound-Mix, die Reihenfolge der Songs, das Artwork sowie die gesamte Präsentation von THE GHOST OF A FUTURE DEAD wie ursprünglich geplant.

Es vereint die wilde Energie sowie die schlagkräftigen, kraftvollen Melodien, was die Essenz von At The Gates ist. Das Album ist das Vermächtnis von Tomas.“ Zu ‘The Fever Mask’ haben At The Gates Folgendes zu sagen: „‘The Fever Mask’ war eines der letztem Lieder, die wir für das Album geschrieben haben, und ragte schnell als natürliche Wahl sowohl für den Opener als auch die erste Single von THE GHOST OF A FUTURE DEAD heraus. Es fängt die Essenz von AT THE GATES perfekt ein und vermengt rohe Energie, starke Melodien und wunderschöne Texte aus der Feder von Tomas.“

Tracklist: At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD

The Fever Mask (03:12) The Dissonant Void (02:47) Det Oerhörda (03:35) A Ritual of Waste (03:35) In Dark Distortion (03:50) Of Interstellar Death (03:45) Tomb of Heaven (03:53) Parasitical Hive (04:34) The Unfathomable (04:07) The Phantom Gospel (02:44) Förgängligheten (02:41) Black Hole Emission (03:39)

