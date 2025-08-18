At The Gates haben sich mit nicht so guten gesundheitlichen Neuigkeiten über ihren Sänger Tomas Lindberg zu Wort gemeldet. Der Schwede laboriert am sogenannten adenoid-zystischen Karzinom, welches bei ihm in der Speicheldrüse diagnostiziert wurde. Momentan befindet er sich im Krankenhaus und wird den ganzen Tag betreut. Darüber hinaus wollen die Death-Metaller in Bälde nicht warten, bis Lindberg wieder gesund ist, um ihr neues Album rauszubringen.

„Das adenoid-zystische Karzinom ist ein seltener, bösartiger Tumor, der sich von Drüsengeweben ableitet und insbesondere im Kopf- und Halsbereich auftritt“, heißt es im Netz dazu. „Häufigster Manifestationsort sind die Speicheldrüsen. […] Typisch für das adenoid-zystische Karzinom ist ein zunächst langsames Wachstum, wobei der Tumor jedoch eine ausgeprägte Neigung zur Infiltration des umgebenden Gewebes zeigt, daher häufig nicht vollständig entfernt werden kann und letztendlich rezidiviert.“ Das heißt: Der Krebs tritt wieder auf.

Unsichere Zukunft

At The Gates haben zum einen ein Statement von Tomas Lindberg mitgebracht, welches er schon diesen März verfasst hat, das jedoch erst jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Des Weiteren habe der Frontmann diesen Mai einen „gesundheitlichen Rückschlag“ gehabt. „Seitdem war er im Krankenhaus und hat eine speziell dafür vorgesehene Behandlung auf einer spezialisierten Station erhalten, wo er rund um die Uhr streng überwacht wird.

Während dieser herausfordernden Zeit bleiben wir positiv, doch wir wissen, dass die Genesung selbst im besten Fall eine lange Zeit brauchen wird. […] Wir wissen, wie viel die Band und die Musik ihm bedeuten. Tomas ist unglaublich stolz auf das neue At The Gates Album, an dem wir gearbeitet haben. Und wir werden versuchen, bald mehr Details zu diesem anstehenden Release für euch zu haben.“

Krebs unter Kontrolle halten

Laut Lindberg haben die Ärzte das adenoid-zystische Karzinom bei ihm „im Mund und Gaumen“ im Dezember 2023 festgestellt. „Seitdem habe ich eine Menge durchgemacht, es war ein sehr hartes Jahr. Zuerst gab eine große Operation, bei der sie einen großen Teil vom Gaumen entfernt haben. Darauf folgte zwei Monate lang eine Bestrahlungstherapie. […] Nun, Anfang 2025, haben sie ein paar Überbleibsel des Krebs gefunden. Und er ist unerreichbar für eine OP oder Bestrahlung. Daher werden wir sehen, was der nächste Schritt ist, aber wahrscheinlich irgendeine Form von Chemotherapie, um den Krebs unter Kontrolle zu halten.

Zum Glück haben wir den Gesang für die Demos des neuen Albums aufgenommen, bevor all dies passiert ist. Die letzte Version des Gesangs (der auch auf der Platte landen wird) haben wir an einem Tag aufgenommen, zumeist in einem Take — und zwar am Tag vor der OP, einfach um sicherzugehen, dass sie das Album haben. Den Gesang haben wir also vor dem Rest der Scheibe aufgenommen — ein bisschen anders, aber es hat sich gut angefühlt, es erledigt zu haben. Wir haben uns jetzt entschieden, nicht mehr länger mit der Veröffentlichung des neuen Albums zu warten.

Alle sehr stolz

Zuerst hatten wir geplant, mit dem Release zu warten, bis wir wissen, ob und wann ich wieder singen kann, um die Veröffentlichung mit Shows zu unterstützen. Nun, da alles, was die Zukunft angeht, ein bisschen unsicherer ist, fühlt es sich gut an, dieses Album abzuliefern. Wir sind alle sehr stolz auf dieses Album. Und es ist das erste Mal in zehn Jahren, dass Jonas [Björler, Bassist] und ich mit Anders [Björler, Gitarrist] zusammengearbeitet und Musik für ein ganzes Album geschrieben haben.

Es ist ein wenig mehr ‚zurück zu den Wurzeln‘, wahrscheinlich beschreibt man es am besten als Mix aus den letzten zwei Werken, die wir mit Anders gemacht haben — SLAUGHTER OF THE SOUL und AT WAR WITH REALITY.“ Im Oktober 2022 kehrte Anders Björler nach fünfjähriger Abwesenheit wieder zu At The Gates zurück.

