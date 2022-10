At The Gates: Originalgitarrist Anders Björler steigt ein

Anders Björler (M.) macht wieder mit bei At The Gates

Nach dem alternativlosen Rauswurf von Jonas Stålhammar (metal-hammer.de berichtete) heißen At The Gates einen alten Bekannten wieder in ihren Reihen willkommen. So steigt Gründungsmitglied und -gitarrist Anders Björler erneut bei den Death-Metallern aus Göteborg ein. Der Musiker war 2017 ausgestiegen und ist nun auch wieder mit seinem Zwillingsbruder Jonas Björler am Bass vereint.

Zweite Wiedergeburt

At The Gates-Frontmann Tomas „Tompa“ Lindberg gibt bezüglich der Personalie zu Protokoll: „Mit großen Vergnügen heißen wir mit Anders Björler eines der Gründungsmitglieder wieder in der Band willkommen. Wir freuen uns, euch sagen zu können, dass wir schon mit der Arbeit am Nachfolger von THE NIGHTMARE OF BEING begonnen haben — und zwar in derselben Besetzung, die TERMINAL SPIRIT DISEASE, SLAUGHTER OF THE SOUL und AT WAR WITH REALITY geschrieben hat. Das erste Konzert von Anders mit der Band wird das Damnation Fest im Vereinigten Königreich sein. Er wird auch der Europatournee zusammen mit In Flames später im Jahr dabei sein. Das fühlt sich wie eine zweite Wiedergeburt der Band an. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel!“

Zudem lässt es sich auch Anders Björler selbst nicht nehmen, sich zu Wort zu melden: „Das fühlt sich auf jeden Fall wie eine Heimkehr an. Ich habe die Jungs natürlich vermisst, aber genauso habe ich es vermisst, Gitarre zu spielen, Musik zu schreiben und im Allgemeinen künstlerisch kreativ zu sein. Ein paar Jahre lang habe ich von Außen zugesehen — und ich war sehr stolz auf das, was sie während meiner Abwesenheit erschaffen haben. Ich freue mich wirklich darauf, ein neues Album zu schreiben und wieder Liveshows zu spielen.“

