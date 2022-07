At The Gates trennen sich von Jonas Stålhammar

Jonas Stålhammar mit At The Gates 2018 in San Francisco

Bei At The Gates dreht sich das Personalkarussell. Die skandinavischen Death Metal-Ikonen trennen sich von Gitarrist Jonas Stålhammar. Jonas rückte im September 2017 in die Band, nachdem Gründungsmitglied Anders Björler im März des selben Jahres ausgestiegen war. Zu den Gründen für die Entscheidung haben Frontmann Tomas Lindberg und Co. keinerlei Angaben gemacht (siehe unten). Zurzeit sieht sich die Gruppe nach einem Ersatz für Stålhammar um.

Rückkehr eines Originals?

Die Fans fordern in den Sozialen Medien bereits die Rückholung von Anders Björler. Neben At The Gates spielt(e) Jonas Stålhammar auch bei The Lurking Fear, Crippled Black Phoenix, Bombs Of Hades, God Macabre, Abhoth, Utumno und Macabre End. Die Formation wird diesen Sommer ein paar besondere Konzerte in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika spielen. Im Mittelpunkt steht dabei das vielleicht wichtigste Album der Bandgeschichte: SLAUGHTER OF THE SOUL (1995).

Dabei spielen die Schweden den Longplayer vom ersten bis zum letzten Song durch — und zusätzlich eine Handvoll Hits aus dem gesamten Bandkatalog. Ursprünglich waren diese Konzerte zum 25. Jubiläum von SLAUGHTER OF THE SOUL schon für 2020 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Shows jedoch verschoben werden, sodass At The Gates sie erst jetzt nachholen können. Anfang Juli 2021 veröffentlichte die Gruppe mit THE NIGHTMARE OF BEING ihr mittlerweile siebtes Studiowerk.

