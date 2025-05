Brad Arnold hat sich mit unguten Neuigkeiten zu Wort gemeldet. So hat der Frontmann der US-Alternative Rock-Gruppe 3 Doors Down verkündet, dass er an dem klarzelligen Nierenzellkarzinom leidet — der häufigsten Form des Nierenkrebs bei Erwachsenen. Doch damit leider nicht genug: Die Krankheit befindet sich im vierten Stadium (was bedeutet: Der Krebs hat sich auf andere Organe ausgebreitet). Bei Arnold haben sich Metastasen in der Lunge gebildet.

„Hallo zusammen, Brad von 3 Doors Down hier“, begrüßt der Musiker in einer Videobotschaft die Fans. „Ich hoffe, ihr habt heute einen großartigen Tag. Leider habe ich heute ein paar nicht so gute Nachrichten für euch. Ich war also krank vor ein paar Wochen, bin dann ins Krankenhaus gegangen und habe mich untersuchen lassen. Dort habe ich tatsächlich die Diagnose bekommen, dass ich das klarzellige Nierenzellkarzinom habe, welches in meine Lunge metastasiert hat. Es ist im vierten Stadium, was nicht gut ist.

Zuversichtlich

Aber, wisst ihr was? Wir dienen einem mächtigen Gott, und er kann alles überwinden. Also habe ich keine Angst. Wirklich, ganz aufrichtig überhaupt keine Angst. Aber es wird uns dazu zwingen, unsere Tournee diesen Sommer abzusagen. Und das tut uns leid. Ich würde es lieben, wenn ihr bei jeder Gelegenheit, die ihr bekommt, für mich betet. Ich denke, es ist Zeit für mich, ein wenig ‘It’s Not My Time’ [3 Doors Down-Song aus dem Jahr 2008 — Anm.d.R.] anzuhören.“

Diese Gebete scheinen tatsächlich angebracht zu sein. Laut dem National Cancer Institute der USA belaufen sich die Fünf-Jahres-Überlebens-Chancen beim klarzelligen Nierenzellkarzinom auf 50 bis 69 Prozent — wenn es früh erkannt wird. Wenn das klarzellige Nierenzellkarzinom schon größer geworden ist oder sich in andere Körperteile ausgebreitet hat, betragen die Fünf-Jahres-Überlebens-Chancen hingegen nurmehr rund zehn Prozent.

