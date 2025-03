auch interessant

Rush-Schlagzeuger Neil Peart ist bekanntlich vor rund fünf Jahren von uns gegangen — am 7. Januar 2020 erlag der Kanadier nach einem dreijährigen Kampf einem Glioblastom. Hierbei handelt es sich um einen selten auftretenden, jedoch aggressiven Hirntumor. Nun hat die Peart-Familie neue, traurige Nachrichten zu vermelden: So ist vergangene Woche am 13. März 2025 Neils Bruder verstorben. Danny Peart litt ebenfalls an einem Glioblastom.

Ruhet in Frieden

Kunde davon überbrachte Nancy Peart Burkholder, ihres Zeichens Schwester von Danny und des Rush-Trommlers, mittels eines Posts in der Peart Family Events Facebook-Gruppe. „An diesem trostlosen Sonntag teilen wir mit großer Traurigkeit mit, dass wir an diesem Donnerstagabend unseren dritten Peart-Mann und zweiten Bruder, Danny, nach seinem anderthalb Jahre dauernden Kampf mit einem Glioblastom (Hirnkrebs) verloren haben. Danny zeigte unsere fantastischen Charakterzüge, die all unsere Männer an den Tag legten. Er war ein wahrer Gentleman mit einem freundlichen Herzen und einem großzügigen Geist.

Als Mensch war sein Motto: Sei freundlich. Man konnte keine ungekünsteltere und nettere Seele finden. er war ernsthaft und sensibel und fand stets einen Weg, um zu helfen und zu ermutigen. Ich weiß von keinem, der ihn nicht geliebt hat. Und selbst wenn man mal nicht einer Meinung war, fand er doch immer einen Weg, um jeden mit einem unbeschwerten Kommentar und schnellem Lacher glücklich zu machen. Wir werden einen Baum im Lakeside Park pflanzen — neben dem Baum unseres Vaters und Neils Pavillon. Außerdem werden wir eine neue Auszeichnung vergeben — für Sportsgeist, denn das war sein wahres Selbst, beginnend beim diesjährigen Golfwettbewerb. Es ist ironisch, dass seine Golfmannschaft wiederholt den zweiten Platz gemacht hat.“

