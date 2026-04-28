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Great White: Kendall & Snider auf dem Weg der Besserung

Great White, Scott Snyder & Mark Kendall
Scott Snyder und Mark Kendall mit Great White @ Kentucky State Fair im Kentucky Exposition Center am 18. August 2018 in Louisville, Kentucky.
Foto: Getty Images, Stephen J. Cohen. All rights reserved.
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Bei Great White scheint es wieder bergauf zu gehen, nachdem gleich zwei Band-Mitglieder 2025 eine Krebsdiagnose erhalten hatten.
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2025 war für Great White von Rückschlägen geprägt, die vor allem gesundheitlicher Natur waren. Im Sommer wurde bei Bassist Scott Snyder ein Tumor im Gehirn, kurz darauf ein weiterer am Hals entdeckt. Nur wenige Monate später machte Gründungsgitarrist Mark Kendall seine Krebserkrankung öffentlich. Im Januar dieses Jahres ließ Mark Kendall seine Fans etwas aufatmen, als er gegenüber WRIF’s Meltdown mitteilte, dass sich der Tumor in der Niere zurückbilde.

Eingeschlossen

Jetzt war Kendall zu Gast bei I Ask No One With Kevin Re LoVullo, wo er erneut über seinen Gesundheitszustand befragt wurde. „Es wird besser“, meint der Gitarrist, der am 29. April seinen 69. Geburtstag feiert. Er bekomme Infusionen und Tabletten, die das Immunsystem anregen, „sodass der Krebs angegriffen wird. Dadurch schrumpft er immer weiter. Jetzt ist er nur noch in meiner Niere. Denn was in meine Rippen gestreut hatte, konnte bestrahlt werden.“

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Inzwischen habe der Tumor nur noch eine Größe von etwa fünf Zentimetern. Die übrigen Krebszellen seien bei der Bestrahlung komplett zerstört worden. Anschließend betont Kendall nochmals, dass die Prognosen gut stünden. Immerhin sei Nierenkrebs verhältnismäßig gut zu kontrollieren. Zwar habe er etwas an Gewicht verloren, aber fühle sich gut. Dafür sei er überaus dankbar.

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Schwere Zeiten

Dankbar ist auch Kendalls Great White-Kollege Scott Snyder. Nachdem der Tumor im Gehirn entdeckt worden war, fand umgehend eine Notoperation statt. Doch damit war es nicht getan. Kurz darauf fanden die Ärzte einen weiteren Tumor am Hals. Zudem hatte Snyder lange Probleme mit „alltäglichen Dingen, Angstzuständen und Depressionen“, wie seine Gattin Angelique im Oktober vergangenen Jahres über die Spendenkampagne mitteilte.

Inzwischen scheint sich der Bassist jedoch ebenfalls auf dem Weg der Besserung zu befinden. Hin und wieder meldet er sich über Facebook zu Wort – so auch am 14. November 2025, zwei Tage nach seiner letzten Operation. „Ihr wisst ja alle, dass ich einige größere medizinische Eingriffe hinter mir habe, die mein Leben verändert und mir Angst gemacht haben“, begann Snyder seine Ausführungen. Dann bedankt er sich bei seiner Ehefrau „für ihre unglaubliche Geduld und Hingabe, mit der sie sich um mich und meine medizinische Versorgung gekümmert hat. Es war wirklich viel, es war hart, und sie hat das alles tapfer durchgestanden.“

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Seither folgten kleinere Posts in unregelmäßigen Abständen. Demnach ist unklar, ob und wann der Bassist zu Great White zurückkehrt. Unterdessen arbeiten seine Kollegen – inklusive Mark Kendall – an neuer Musik, wie Frontmann Brett Carlisle kürzlich bestätigte.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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