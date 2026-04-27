Was wären Judas Priest ohne ihren Frontmann Rob Halford, Bassist Ian Hill und ohne Gitarrist Glenn Tipton? Viele Fans sind sich einig: nichts. Als Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner in Interview mit Rock Interview Series gefragt wird, ob er sich vorstellen könne, die Band weiterzuführen, wenn die drei verbliebenen Kernmitglieder raus sind, zögert er nur kurz.

Wissen, wann Ende ist

Dann sagt er: „Ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Ich glaube, wenn die Jungs nicht mehr Teil des Ganzen wären- sie sind schließlich Priest. Sie haben die Band über fünf Jahrzehnte aufgebaut und ich glaube, wenn sie keine Lust mehr darauf haben, sollte es das gewesen sein. Meiner Meinung nach sollte man die Sache ruhen lassen, wenn sie nicht mehr in der Band sind.

Die Leute haben vielleicht unterschiedliche Meinungen dazu, aber so sehe ich das. Wenn Rob, Glenn und Ian nicht mehr dabei wären, blieben nur noch Scott (Travis, Schlagzeuger – Anm.d.Red.), Andy (Sneap, Gitarrist – Anm.d.Red.) und ich übrig“, überlegt Faulkner. Er kommt zu dem Schluss: „Priest bedeuten zu viel, als dass man ohne diese Kernmitglieder halbherzig weitermachen könnte. Also würde ich nein sagen. Wenn sie nicht mehr dabei sind, sollte man die Band ruhen lassen.“

Auferstehung

Noch vor Kurzem verteidigte Faulkner Bands, die auch ohne bestimmte Originalmitglieder weitermachen wollten. Er erklärte im Interview mit Metal Forever Music Defenders Of Metal bezüglich Rush, die ohne ihren verstorbenen Schlagzeuger Neil Peart weitermachen: „Ich finde, die Jungs sollten das machen, solange sie Bock darauf haben. Wenn die Leute nicht hingehen wollen, sollen sie es einfach lassen. Und die Menschen wählen eigentlich auch mit ihren Tickets.“

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Judas Priest standen 2011 vor einem (erneuten) Ende, als sie ankündigten, die „Epitaph World Tour“ sei ihre letzte. Zudem verließ der langjährige Gitarrist K.K. Downing die Band und wurde durch Richie Faulkner ersetzt. Später sagte Bassist Ian Hill, Faulkner sei der einzige Grund, warum sie noch immer aktiv seien.

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