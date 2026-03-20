Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Richie Faulkner sieht kein baldiges Ende für Judas Priest

Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Obwohl immer mehr Heavy Metal-Bands in Rente gehen, glaubt Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner nicht, dass es für sie bald so weit ist.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Twisted Sister mussten ihre Reunion absagen, Megadeth gehen in Rente, und Iron Maiden machen Live-Pause bis 2028. Immer mehr klassische Metal-Bands verabschieden sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Live- oder Musik-Geschäft, nicht aber Judas Priest. Gitarrist Richie Faulkner teilt im Interview mit Mike Hsu vom 100 FM The Pike seine Einschätzung dazu, wie lange die Briten noch aktiv sein werden.

Album-Tour-Zyklus

Auf die Frage, ob es einen Zeitplan gäbe, nach dem sich die Band richtet, antwortet der Gitarrist: „Den habe ich nicht. Ich bin dieser Band auf ihrer Abschiedstournee beigetreten – das war vor 15 Jahren. Wenn nur eine Sache über diese Typen weiß, dann, dass sie auch für diese Sache leben. 

Wir nehmen ein neues Album auf. Wir gehen dieses Jahr erneut auf Tournee. Und diesen Zyklus habe ich schon oft beobachtet. Wir nehmen ein Album auf, dann sind wir motiviert, live zu spielen. Dann geben wir Konzerte und bekommen wieder Lust, ein paar Songs im Studio aufzunehmen. Dann haben wir wieder ein Album, das wir unbedingt auf Tour nehmen wollen“, beschreibt Faulkner.

„So geht das schon seit 50 Jahren. Ich glaube nicht, dass sich das demnächst ändert. Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass sie noch eine Weile hier sind“, versichert der Musiker abschließend.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Dank Richie Faulkner

Laut Bassist Ian Hill ist Richie Faulkner nicht unwesentlich für die anhaltende Energie der Band verantwortlich. In einem Interview mit Shaggy vom Radiosender The Pick 2024 wurde er gefragt, warum die Band trotz Abschiedstournee doch weitergemacht hatte. Hills Antwort: „Richie Faulkner.“

Escape From Reality - T-Shirt
Escape From Reality - T-Shirt
von Judas Priest
Für € 13,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Er erklärte: „Er ersetzte Ken (Gitarrist Kenneth „K.K.“ Downing – Anm.d.Red.), der danach sein eigenes Ding machte. Natürlich war die Idee ursprünglich, langsamer zu machen und die Arbeitslast ein wenig zu reduzieren. Aber Richie kam mit seinem unendlichen Enthusiasmus und seiner Energie an, und das färbte auf uns ab.“

Judas Priest sind dieses Jahr auf ihrer „Faithkeepers“-Tour erneut an insgesamt sechs Daten (inklusive Festivals) in Deutschland zu sehen.

Judas Priest – „Faithkeepers“-Tour

  • 25.07. Mönchengladbach, Bobfest
  • 26.07. Neu-Ulm, Wiley Sportpark
  • 31.07. Wacken, Wacken Open Air
  • 06.08. Halle (Saale), Halle Messe Arena
  • 14.08. Bremen, Re-Load Festival
  • 23.08. Sankt Goarshausen, Loreley Freilichtbühne


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Album Ende judas priest Rente Richie Faulkner Tour
Sodom: Tom Angelrippers bisherige Bilanz zur Live-Auszeit
Sodom
2025 absolvierten Sodom ihre vorerst letzten Konzerte. Tom Angelripper erzählt, wie er die freie Zeit nutzt und was die Zukunft bringt.
Die deutschen Thrash-Metal-Veteranen Sodom haben vergangenen Sommer mit THE ARSONIST ihr 17. Studioalbum veröffentlicht. Schon einige Monate zuvor verkündete Frontmann und Bassist Tom Angelripper, auf unbestimmte Zeit eine Pause vom Tour-Leben einzulegen. Im Interview mit METAL HAMMER erklärte der (noch) 62-Jährige: „Es wird keine Tournee zum Album geben, und die Songs werden nicht live präsentiert – zum Leidwesen von Plattenfirma und Booking-Agentur. Ich habe für mich entschieden, dass ich mehr Zeit für meine Familie, Freunde, Hobbys und mich selbst brauche“ Alles, nur keine Tourneen Von This Day In Metal erneut auf die Auszeit angesprochen, gab Angelripper kürzlich zu Protokoll: „Ich…
Weiterlesen
Zur Startseite