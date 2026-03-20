Twisted Sister mussten ihre Reunion absagen, Megadeth gehen in Rente, und Iron Maiden machen Live-Pause bis 2028. Immer mehr klassische Metal-Bands verabschieden sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Live- oder Musik-Geschäft, nicht aber Judas Priest. Gitarrist Richie Faulkner teilt im Interview mit Mike Hsu vom 100 FM The Pike seine Einschätzung dazu, wie lange die Briten noch aktiv sein werden.

Album-Tour-Zyklus

Auf die Frage, ob es einen Zeitplan gäbe, nach dem sich die Band richtet, antwortet der Gitarrist: „Den habe ich nicht. Ich bin dieser Band auf ihrer Abschiedstournee beigetreten – das war vor 15 Jahren. Wenn nur eine Sache über diese Typen weiß, dann, dass sie auch für diese Sache leben.

Wir nehmen ein neues Album auf. Wir gehen dieses Jahr erneut auf Tournee. Und diesen Zyklus habe ich schon oft beobachtet. Wir nehmen ein Album auf, dann sind wir motiviert, live zu spielen. Dann geben wir Konzerte und bekommen wieder Lust, ein paar Songs im Studio aufzunehmen. Dann haben wir wieder ein Album, das wir unbedingt auf Tour nehmen wollen“, beschreibt Faulkner.

„So geht das schon seit 50 Jahren. Ich glaube nicht, dass sich das demnächst ändert. Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass sie noch eine Weile hier sind“, versichert der Musiker abschließend.

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Dank Richie Faulkner

Laut Bassist Ian Hill ist Richie Faulkner nicht unwesentlich für die anhaltende Energie der Band verantwortlich. In einem Interview mit Shaggy vom Radiosender The Pick 2024 wurde er gefragt, warum die Band trotz Abschiedstournee doch weitergemacht hatte. Hills Antwort: „Richie Faulkner.“

Er erklärte: „Er ersetzte Ken (Gitarrist Kenneth „K.K.“ Downing – Anm.d.Red.), der danach sein eigenes Ding machte. Natürlich war die Idee ursprünglich, langsamer zu machen und die Arbeitslast ein wenig zu reduzieren. Aber Richie kam mit seinem unendlichen Enthusiasmus und seiner Energie an, und das färbte auf uns ab.“

Judas Priest sind dieses Jahr auf ihrer „Faithkeepers“-Tour erneut an insgesamt sechs Daten (inklusive Festivals) in Deutschland zu sehen.

Judas Priest – „Faithkeepers“-Tour

25.07. Mönchengladbach, Bobfest

26.07. Neu-Ulm, Wiley Sportpark

31.07. Wacken, Wacken Open Air

06.08. Halle (Saale), Halle Messe Arena

14.08. Bremen, Re-Load Festival

23.08. Sankt Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

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