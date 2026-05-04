Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Turnstile: Eberts Tat zu Mord ersten Grades hochgestuft

Brady Ebert noch mit Turnstile am 12. November 2021 in Sacramento, Kalifornien.
Brady Ebert noch mit Turnstile am 12. November 2021 in Sacramento, Kalifornien.
Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.
von
Brady Ebert könnte lebenslang hinter Gitter kommen — dem Ex-Turnstile-Gitarrist wird versuchter vorsätzlicher Mord zur Last gelegt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Jetzt kommt es noch dicker für den früheren Turnstile-Gitarrist Brady Ebert. Der 33-Jährige hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung vor dem Haus der Familie Yates bekanntlich den Vater von Frontmann Brendan Yates am 29. März 2026 mit dem Auto angefahren. Wie The Baltimore Banner nun berichtet, wurde der Rocker mittlerweile angeklagt — und dabei bleibt es nicht bei versuchtem Totschlag. Die Jury stufte die Anklage zu versuchtem Mord ersten Grades beziehungsweise vorsätzlichem Mord hoch.

Während für Totschlag 30 Jahre Gefängnis möglich sind, ist nun gar eine lebenslange Haftstrafe für Brady Ebert drin. Neben der Anklage wegen versuchten vorsätzlichen Mordes wird das frühere Turnstile-Mitglied auch wegen versuchten Totschlags sowie wegen schwerer Körperverletzung ersten Grades und Körperverletzung zweiten Grades angeklagt.

„Zielgerichteter Angriff“

Der 33-Jährige hatte den Vater von Frontman Brendan Yates am 29. März 2026 in Baltimore mit einem Auto überfahren und dabei ernsthaft verletzt. Wie The Baltimore Banner berichtete, hatte Ebert  im Verhör ausgesagt, dass er „aus reiner Notwehr“ gehandelt habe. Zu Gerichtskommissarin Kristin Rubino soll Brady gesagt haben: „Es tut mir leid, aber das war reine Notwehr. Ich wurde waschecht angegriffen.“ Ebert versuchte dabei den Spieß umzudrehen. Ein vom Baltimore Banner zitierter Polizeibericht machte deutlich, worauf Brady dabei anspielte. Demnach zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras, wie Ebert zum Heim der Yates-Familie fährt, wo er angeblich gehupt und die Familienmitglieder (inklusive Kinder) mit Obszönitäten beschimpft hat.

Irgendwann ist Vater William Yates offensichtlich die Hutschnur gerissen, woraufhin er an das Fahrzeug herangetreten ist und einen Stein darauf geworfen hat. Brady hat dann zunächst seinen Buick LeSabre zurückgesetzt, jedoch nur um wieder nach vorne zu beschleunigen, wodurch er den 79-Jährigen Papa des Turnstile-Sängers getroffen und verletzt hat. In einer Anhörung Anfang des Monats argumentierte Staatsanwalt Dominic Plantamura allerdings, dass es ein „eindeutig zielgerichteter Angriff“ von Ebert gewesen sei. Deswegen verweigerte ein Richter dem Musiker auch die Kaution.

OP gut überstanden

Im offiziellen Statement von Turnstile zu dem Vorfall hieß es: „Nachdem wir alle verfügbaren Ressourcen ausgeschöpft hatten, um ihm Hilfe und Genesung zu ermöglichen, mussten wir schließlich eine Grenze ziehen, als eine gesunde Kommunikation nicht mehr möglich war und er begann, mit Gewalt zu drohen. In den Jahren seitdem sind seine grundlosen öffentlichen Attacken weitergegangen. Wir sind nie darauf eingegangen. Wir haben uns entschieden, seine Privatsphäre und die Umstände seines Ausscheidens zu schützen, obwohl er nichts getan hatte, was diesen Schutz gerechtfertigt hätte.

Never Enough (Purple Vinyl LP - exklusiv bei Amazon.de) [Vinyl LP]
Never Enough (Purple Vinyl LP - exklusiv bei Amazon.de) [Vinyl LP]
von ROADRUNNER RECORDS
Für € 38,00 bei Amazon kaufen

In den letzten Monaten haben sich seine Drohungen nur noch verschärft. Letzte Woche eskalierte die Gewalt zu einem tätlichen Angriff, als Brady zum Haus von Brendans Eltern fuhr und Brendans Vater mit seinem Auto überfuhr, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Wir sind dankbar, dass Herr Yates überlebt hat und die Operation erfolgreich überstanden hat, und wünschen ihm eine bestmögliche Genesung. Uns fehlen die Worte für Brady.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Brady Ebert Brendan Yates Gefängnis lebenslang Mord Mordversuch Turnstile Vater
Ehemaliger Turnstile-Gitarrist wirft Band Missbrauch vor
Tunstile @ WFF2016
Ex-Turnstile-Gitarrist Brady Ebert hat seine ehemalige Band in Posts des Diebstahls, der Manipulation und des Missbrauchs beschuldigt.
Brady Ebert, Gründungsmitglied der Hardcore-Formation Turnstile, hat schon wieder auf Instagram gegen seine ehemaligen Kollegen geschossen. Diesmal warf er in mehreren Story-Posts insbesondere Sänger Brendan Yates und Schlagzeuger Daniel Fang sexuellen Missbrauch vor sowie psychische Manipulation und Vorenthaltung von Tantiemen. Vorwürfe via Textnachricht Der Gitarrist teilte vermeintliche Beweise als Screenshots von Textnachrichten, die er mit Brendan Yates ausgetauscht haben soll. In diesen Screenshots, die Visions vorliegen, wirft Ebert Yates die Vergewaltigung einer 16-Jährigen auf Ecstasy vor, was der Sänger aber schon im Chat abweist. Er schreibt: "Ja, klar, ich habe jemanden vergewaltigt und es dann stolz herumerzählt. Was willst du…
Weiterlesen
Zur Startseite