Jetzt kommt es noch dicker für den früheren Turnstile-Gitarrist Brady Ebert. Der 33-Jährige hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung vor dem Haus der Familie Yates bekanntlich den Vater von Frontmann Brendan Yates am 29. März 2026 mit dem Auto angefahren. Wie The Baltimore Banner nun berichtet, wurde der Rocker mittlerweile angeklagt — und dabei bleibt es nicht bei versuchtem Totschlag. Die Jury stufte die Anklage zu versuchtem Mord ersten Grades beziehungsweise vorsätzlichem Mord hoch.

Während für Totschlag 30 Jahre Gefängnis möglich sind, ist nun gar eine lebenslange Haftstrafe für Brady Ebert drin. Neben der Anklage wegen versuchten vorsätzlichen Mordes wird das frühere Turnstile-Mitglied auch wegen versuchten Totschlags sowie wegen schwerer Körperverletzung ersten Grades und Körperverletzung zweiten Grades angeklagt.

„Zielgerichteter Angriff“

Der 33-Jährige hatte den Vater von Frontman Brendan Yates am 29. März 2026 in Baltimore mit einem Auto überfahren und dabei ernsthaft verletzt. Wie The Baltimore Banner berichtete, hatte Ebert im Verhör ausgesagt, dass er „aus reiner Notwehr“ gehandelt habe. Zu Gerichtskommissarin Kristin Rubino soll Brady gesagt haben: „Es tut mir leid, aber das war reine Notwehr. Ich wurde waschecht angegriffen.“ Ebert versuchte dabei den Spieß umzudrehen. Ein vom Baltimore Banner zitierter Polizeibericht machte deutlich, worauf Brady dabei anspielte. Demnach zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras, wie Ebert zum Heim der Yates-Familie fährt, wo er angeblich gehupt und die Familienmitglieder (inklusive Kinder) mit Obszönitäten beschimpft hat.

Irgendwann ist Vater William Yates offensichtlich die Hutschnur gerissen, woraufhin er an das Fahrzeug herangetreten ist und einen Stein darauf geworfen hat. Brady hat dann zunächst seinen Buick LeSabre zurückgesetzt, jedoch nur um wieder nach vorne zu beschleunigen, wodurch er den 79-Jährigen Papa des Turnstile-Sängers getroffen und verletzt hat. In einer Anhörung Anfang des Monats argumentierte Staatsanwalt Dominic Plantamura allerdings, dass es ein „eindeutig zielgerichteter Angriff“ von Ebert gewesen sei. Deswegen verweigerte ein Richter dem Musiker auch die Kaution.

OP gut überstanden

Im offiziellen Statement von Turnstile zu dem Vorfall hieß es: „Nachdem wir alle verfügbaren Ressourcen ausgeschöpft hatten, um ihm Hilfe und Genesung zu ermöglichen, mussten wir schließlich eine Grenze ziehen, als eine gesunde Kommunikation nicht mehr möglich war und er begann, mit Gewalt zu drohen. In den Jahren seitdem sind seine grundlosen öffentlichen Attacken weitergegangen. Wir sind nie darauf eingegangen. Wir haben uns entschieden, seine Privatsphäre und die Umstände seines Ausscheidens zu schützen, obwohl er nichts getan hatte, was diesen Schutz gerechtfertigt hätte.

In den letzten Monaten haben sich seine Drohungen nur noch verschärft. Letzte Woche eskalierte die Gewalt zu einem tätlichen Angriff, als Brady zum Haus von Brendans Eltern fuhr und Brendans Vater mit seinem Auto überfuhr, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Wir sind dankbar, dass Herr Yates überlebt hat und die Operation erfolgreich überstanden hat, und wünschen ihm eine bestmögliche Genesung. Uns fehlen die Worte für Brady.“

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