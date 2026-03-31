Brady Ebert, Gründungsmitglied der Hardcore-Formation Turnstile, hat schon wieder auf Instagram gegen seine ehemaligen Kollegen geschossen. Diesmal warf er in mehreren Story-Posts insbesondere Sänger Brendan Yates und Schlagzeuger Daniel Fang sexuellen Missbrauch vor sowie psychische Manipulation und Vorenthaltung von Tantiemen.

Vorwürfe via Textnachricht

Der Gitarrist teilte vermeintliche Beweise als Screenshots von Textnachrichten, die er mit Brendan Yates ausgetauscht haben soll. In diesen Screenshots, die Visions vorliegen, wirft Ebert Yates die Vergewaltigung einer 16-Jährigen auf Ecstasy vor, was der Sänger aber schon im Chat abweist. Er schreibt: „Ja, klar, ich habe jemanden vergewaltigt und es dann stolz herumerzählt. Was willst du mir verdammt noch mal damit sagen?“

Ebert antwortet daraufhin: „Genau das hast du, du verlogene Schlampe. Du hast erzählt, dass ein Mädchen an den Merch-Tisch kam und dir erzählte, sie sei die ganze Nacht raven gewesen und hätte gerade Ecstasy genommen. Du meintest, sie hätte dir auf der Toilette den Schwanz gelutscht, und dass das Problem dabei sei, dass sie erst 16 Jahre alt war. Ich fragte dich, ob du das vorher wusstest und sagtest, sie hätte es dir auf dem Weg ins Bad gesagt.“

„Band von Triebtätern“

Der Sänger reagiert darauf empört und schreibt: „Bro, bist du schon wieder high? Das ist nie passiert.“ Woraufhin der Gitarrist antwortet: „Das ist eine Lüge. Ja, ich bin high. Du weißt schon, dass dieser Trick schon in den Sechzigern alt war? Die haben dieselbe Technik genutzt, um die Black Panthers und die Anti-Kriegs-Demonstranten zu diskreditieren. Niemand kauft dir das mehr ab, Dummkopf.“

Außerdem fasst er seine Vorwürfe auch in einem Notiz-Screenshot zusammen. Dort schreibt Ebert: „Turnstile sind eine Band von Triebtätern. Seit ich gegangen bin, ist es nur schlimmer geworden, laut vielen Frauen, die mit ihnen zu tun hatten. Ich denke da an Delia, die von Dan Fang missbraucht wurde.“

Appell an Ebert

In einem weiteren Screenshot appelliert Yates an den Gitarristen und spielt auf eine nicht dokumentierte, vorangegangene Nachricht an: „Brady, drohende und einseitige Nachrichten wie diese sind der Grund, warum wir Grenzen setzen mussten. Davon abgesehen denke ich andauernd an dich. Jahrelang habe ich gehofft, dass der Tag kommt, an dem wir eine ehrliche Unterhaltung führen können, in der wir beide teilen, wie wir verletzt wurden und versuchen, einander zu verstehen.“

Die Nachricht geht auf dem nächsten Bildschirmfoto weiter: „Du konntest es nie glauben, wenn dir jemand gesagt hat, er liebt dich. Das hat mir jahrelang das Herz gebrochen, wenn ich versucht habe, dir zu vermitteln, dass du mir wichtig bist. Deine Nachricht kam vorwurfsvoll und anmaßend herüber, ohne dass du dabei in Betracht gezogen hast, wie es mir damit geht und wie schwer diese Situation für mich war und noch immer ist.“

Diebstahl, Veruntreuung, Manipulation

In einem zweiten Notiz-Screenshot berichtet Ebert: „Unterm Strich haben Turnstile mir Millionen gestohlen und Tausende von Wohltätigkeitsorganisationen. Sie haben mich, meine Familie und Freunde psychisch manipuliert, um sie davon zu überzeugen, ich wäre ein Drogenabhängiger außer Kontrolle.

Sie versuchten mich mit einer betrügerischen einstweiligen Verfügung davon abzuhalten, über ihr missbräuchliches Verhalten Frauen und anderen in der Gemeinschaft gegenüber zu sprechen. Das ist in der Unterhaltungsindustrie weit verbreitet (John Frusciante, irgendjemand?) ,und in superreichen Kreisen auch. Sie hofften, ich würde einfach an einer Überdosis oder Selbstmord sterben, damit ich meine Geschichte nicht erzählen kann“, führt er aus.

Böses Blut

Mit dem Kommentar über John Frusciante spielt Ebert mutmaßlich auf eine einstweilige Verfügung an, die der Red Hot Chili Peppers-Gitarrist 2011 gegen eine Stalkerin erwirkte. Gegen Ende des Posts macht er Brendan Yates außerdem für den Tod seines „ersten echten Freundes, Mark Sabitini“, verantwortlich, mit dem er dasselbe gemacht haben soll wie mit Ebert.

Nachdem sich Turnstile von Ebert getrennt hatten, versuchte Schlagzeuger Daniel Fang Medienberichten zufolge eine einstweilige Verfügung gegen den Gitarristen zu erwirken, die jedoch vor Gericht wegen Mangel an Beweisen abgelehnt wurde. Die Band hatte sich damals nicht weiter dazu geäußert. Auch aktuell gibt es keine Reaktion von Turnstile auf diese schweren Vorwürfe.

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