Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Elton John fährt voll auf Turnstile ab

Kaum zu gauben, aber Elton John (l.) goutiert Turnstile
Kaum zu gauben, aber Elton John (l.) goutiert Turnstile
Foto: Amy Sussman/WireImage + Ryan Bakerink/Getty Images. All rights reserved.
von
In seinem Podcast hatte Elton John kürzlich Turnstile-Frontmann Brandan Yates zu Gast — und ihm dabei reichlich Honig ums Maul geschmiert.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

Die Singer/Songwriter-Ikone Elton John hat einen ausgeprägten Musikgeschmack bewiesen. Und zwar steht der 78-Jährige tatsächlich auf Turnstile. Dies gab der Brite jüngst in seinem bei Apple Music zu hörenden Rocket Hour-Podcast zu Protokoll. Im Gespräch mit Turnstile-Frontmann Brendan Yates verliert der ‘I’m Still Standing’-, ‘Rocket Man’- und ‘Tiny Dancer’-Komponist und -Interpret lobende Worte einerseits über den Track ‘Seein’ Stars’ sowie das zugehörige Studioalbum NEVER ENOUGH.

Gegenseitige Wertschätzung

Zunächst gesteht Elton John, dass er schon eine ganze Weil versucht, Turnstile-Sänger Brendan Yates zu fassen zu kriegen: „Doch du warst so beschäftigt mit Tourneen und anderen Dingen. Aber ich möchte sagen: Was für ein Vergnügen ist das jetzt, denn euer Album NEVER ENOUGH ist eines meiner Lieblingsalben des Jahres. Tatsächlich ist euer Stück ‘Seein’ Stars’ in meinen Top 20-Tracks des Jahres.“ 

Weiter stellen die beiden fest, dass vergangenes Jahr viel um die Band herum geschehen ist — sprich: dass Turnstile gerade viel Rückenwind haben. Beispielsweise ist die Formation aus Baltimore, Maryland derzeit für vier Grammy Awards nominiert — in den Kategorien „Best Metal Performance“ für ‘Birds’, „Best Rock Album“ für NEVER ENOUGH sowie „Best Rock Performance“ und „Best Rock Song“ jeweils für ‘Never Enough’.

Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß)
Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß) Für € 348,98 bei Amazon kaufen

Nach weiterem Lob für NEVER ENOUGH will Elton John dann wissen, ob Turnstile eventuell schon an einer Nachfolgeplatte schrauben. Darauf erwidert Yates: „Songs zu schreiben, während man auf Tour und auf Reisen ist, ist schwer. Aber ich glaube, in dieser Zeit werden immer Sachen gesammelt — geäußerte Anmerkungen, Gedanken, kleine Dinge. Wenn sich also ein Fenster öffnet, wenn man an einem Ort ist, hat man eine Sammlung von Dingen.“

Apple Music Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Apple Music
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Nachfolgend bohrt Elton John nach, ob es das Wichtigste für Turnstile ist, live aufzutreten. „Absolut“, bestätigt Brandan. „Den Song zu machen, ist die Hälfte des Prozesses. Aber für unsere Band ist der Live-Austausch sehr wichtig. Auch wenn das Album jetzt fast sechs Monate draußen ist, finde ich, dass die Lieder an jedem Abend, an dem wir sie spielen, immer noch neue Formen annehmen.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Schließlich lässt Elton John noch wissen, dass er „begeistert“ für die Band ist, „denn NEVER ENOUGH ist so ein großartiges Album, worauf ihr wirklich stolz sein solltet“. Und: „Macht weiter die Musik, die ihr macht, weil sie verdammt fantastisch ist.“ Daraufhin kündigt Brandan an, die Musiklegende kontaktieren zu wollen, wenn er in der Nähe von London ist. „Ich lade dich zum Abendessen ein“, erwidert John. „Ich lade dich zum Nachtisch ein“, kontert Yates, womit er aus Elton einen Lacher herauskitzelt.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Apple Music Brendan Yates Elton John NEVER ENOUGH Rocket Hour Seein’ Stars Turnstile
Grammy Awards: Ghost, Sleep Token & Spiritbox nominiert
Ghost
Unter anderem Dream Theater, Ghost und Sleep Token dürfen berechtigtes Interesse am Gewinn eines Grammy Awards anmelden.
Die US-amerikanische Recording Academy hat die Nominierungen für die Grammy Awards bekanntgegeben. Während in den Hauptkategorien ausschließlich Pop-Musiker ins Rennen gehen, dürfen sich auch fünf härtere Bands über eine Aufstellung im Feld "Best Metal Performance" freuen. So treten hier Dream Theater, Ghost, Sleep Token, Spiritbox und Turnstile gegeneinander an. In den Rock-Kategorien tauchen zudem Linkin Park, Deftones und Nine Inch Nails auf. Insgesamt werden bei den Grammy Awards Preise in 95 Kategorien vergeben. Die Verleihung geht am 1. Februar 2026 zum mittlerweile 68. Mal über die Bühne — und zwar in der Crypto.com Arena in Los Angeles. Paramount+ überträgt die…
Weiterlesen
Zur Startseite