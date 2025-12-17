Die Singer/Songwriter-Ikone Elton John hat einen ausgeprägten Musikgeschmack bewiesen. Und zwar steht der 78-Jährige tatsächlich auf Turnstile. Dies gab der Brite jüngst in seinem bei Apple Music zu hörenden Rocket Hour-Podcast zu Protokoll. Im Gespräch mit Turnstile-Frontmann Brendan Yates verliert der ‘I’m Still Standing’-, ‘Rocket Man’- und ‘Tiny Dancer’-Komponist und -Interpret lobende Worte einerseits über den Track ‘Seein’ Stars’ sowie das zugehörige Studioalbum NEVER ENOUGH.

Gegenseitige Wertschätzung

Zunächst gesteht Elton John, dass er schon eine ganze Weil versucht, Turnstile-Sänger Brendan Yates zu fassen zu kriegen: „Doch du warst so beschäftigt mit Tourneen und anderen Dingen. Aber ich möchte sagen: Was für ein Vergnügen ist das jetzt, denn euer Album NEVER ENOUGH ist eines meiner Lieblingsalben des Jahres. Tatsächlich ist euer Stück ‘Seein’ Stars’ in meinen Top 20-Tracks des Jahres.“

Weiter stellen die beiden fest, dass vergangenes Jahr viel um die Band herum geschehen ist — sprich: dass Turnstile gerade viel Rückenwind haben. Beispielsweise ist die Formation aus Baltimore, Maryland derzeit für vier Grammy Awards nominiert — in den Kategorien „Best Metal Performance“ für ‘Birds’, „Best Rock Album“ für NEVER ENOUGH sowie „Best Rock Performance“ und „Best Rock Song“ jeweils für ‘Never Enough’.

Nach weiterem Lob für NEVER ENOUGH will Elton John dann wissen, ob Turnstile eventuell schon an einer Nachfolgeplatte schrauben. Darauf erwidert Yates: „Songs zu schreiben, während man auf Tour und auf Reisen ist, ist schwer. Aber ich glaube, in dieser Zeit werden immer Sachen gesammelt — geäußerte Anmerkungen, Gedanken, kleine Dinge. Wenn sich also ein Fenster öffnet, wenn man an einem Ort ist, hat man eine Sammlung von Dingen.“

Nachfolgend bohrt Elton John nach, ob es das Wichtigste für Turnstile ist, live aufzutreten. „Absolut“, bestätigt Brandan. „Den Song zu machen, ist die Hälfte des Prozesses. Aber für unsere Band ist der Live-Austausch sehr wichtig. Auch wenn das Album jetzt fast sechs Monate draußen ist, finde ich, dass die Lieder an jedem Abend, an dem wir sie spielen, immer noch neue Formen annehmen.“

Schließlich lässt Elton John noch wissen, dass er „begeistert“ für die Band ist, „denn NEVER ENOUGH ist so ein großartiges Album, worauf ihr wirklich stolz sein solltet“. Und: „Macht weiter die Musik, die ihr macht, weil sie verdammt fantastisch ist.“ Daraufhin kündigt Brandan an, die Musiklegende kontaktieren zu wollen, wenn er in der Nähe von London ist. „Ich lade dich zum Abendessen ein“, erwidert John. „Ich lade dich zum Nachtisch ein“, kontert Yates, womit er aus Elton einen Lacher herauskitzelt.

