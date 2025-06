Auch wenn es momentan noch kühl draußen ist und die Sonne sich nicht so oft blicken lässt, ist eines schon jetzt klar: Den Soundtrack für diesen Sommer liefern Turnstile. Denn wenn die Band aus Baltimore mit ihrem neuen Album NEVER ENOUGH eines verkörpert, ist es schlichtweg gute Laune. Musikalisch landet die Gruppe mit ihrer neuen Platte mittig zwischen den beiden Vorgängern GLOW ON (2021) und TIME & SPACE (2018). Während in Tracks wie ‘I Care’ oder ‘Light Design’ GLOW ONs Alternative Rock-Sound im Vordergrund steht, erinnern ‘Birds’ und ‘Slow Dive’ an Turnstiles Hardcore-Wurzeln. Von seinen Vorläufern unterscheidet sich NEVER ENOUGH in seiner Diversität: Dem Album gelingt es, gleichzeitig melancholisch, optimis­tisch, verträumt und energetisch zu klingen. Das haben Turnstile vor allem ihrer neuen Gitarristin Meg Mills zu verdanken, die die Band schon seit mehreren Jahren auf Tour begleitet und jetzt offiziell Teil der Gruppe wurde.

Aber nicht nur Mills ist auf NEVER ENOUGH in Topform. Auch Yates & Co. beweisen, warum sie schon seit Jahren als Vorreiter der alternativen Musikszene gelten. Zwar werden sich einige Fans daran stören, dass Turnstile weiter in die Alternative Rock-Richtung rutschen, doch nach dem Erfolg von GLOW ON sollte diese Entscheidung niemanden überraschen. Egal, ob Hardcore oder Rock: Gute Laune macht NEVER ENOUGH auf jeden Fall – der Sommer kann kommen!

