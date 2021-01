Selbst ein Genie sondergleichen auf der Gitarre, vermochte es Eddie Van Halen offenbar nicht, sein Können seinem Sohn zu vermitteln.

Eddie Van Halen war ein wegweisender sowie überragender Gitarrist. Doch offenbar besaß der am 6. Oktober 2020 an Krebs verstorbene Musiker nicht die Gabe, sein Können weiterzugeben. Dies sagte zumindest sein Sohn Wolfgang Van Halen kürzlich im Interview in der Sendung "The Afternoon Program" des Radiosenders 102.9 The Hog (siehe und höre unten). Schwere Lehre "Er brachte mir nicht bei, Gitarre zu spielen", so Wolfgang über seinen Vater Eddie Van Halen. "Er war ein furchtbarer Lehrer. Das Einzige, was er mit auf der Gitarre beibrachte, waren Power Chords [Grundton + Quinte + Oktave - Anm.d.R.]. Danach brachte ich es mir…