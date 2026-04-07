Ronnie Romero ist für seine Arbeit mit Musikern wie Ritchie Blackmore, Michael Schenker, Adrian Vandenberg oder Richie Faulkner bekannt. Der Sänger ist in der Szene also umtriebig. Es gibt allerdings eine Person, mit der Romero nicht zusammenarbeiten würde, selbst, wenn er ein Angebot bekäme: Gitarrist Yngwie Malmsteen.

Gerüchteküche

Auf die Frage, was er tun würde, wenn er einen Anruf von Malmsteen bekäme, erklärt er im Interview mit Chaoszine: „Ich würde nicht einmal darüber nachdenken. Ich würde es nicht machen wollen, wegen all der Geschichten, die ich über ihn gehört habe von Leuten, die schon mit ihm gearbeitet haben. Ich habe bereits mit Menschen wie den Johansson-Brüdern, Jeff Scott Soto oder Mark Boals gearbeitet.

Mit diesen Typen bin ich gut bekannt und sie haben mir schon einige Geschichten erzählt. Also wenn ich gefragt werde, ob ich je mit Yngwie arbeiten würde, verneine ich. Ich würde auflegen“, bekräftigt Romero. Das bedeutet jedoch nicht, dass er kein Fan ist. Er erzählt: „Ich habe Yngwie entdeckt, als gerade Mats Levén in der Band war.

Lieblings-Songs

Das erste Yngwie-Album, das ich gehört habe, war die Live-Platte LIVE!! (1998). Mats sang darauf. Da hörte ich auch ‘Facing The Animal’ erstmals, das eines meiner Lieblingslieder ist. Genau wie ‘The Seventh Sign’ auch. Wenn das also doch jemals passiert, würde ich mich für nur ein Lied entscheiden, und zwar ‘Facing The Animal’“, lenkt der Sänger ein.

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Romero veröffentlicht am 24. April als Sänger der Band Elegant Weapons mit Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner das neue Album EVOLUTION. Eine Tour soll es dazu aber vermutlich vorerst nicht geben, wie er sagt: „Judas Priest bringen demnächst wahrscheinlich ein Album heraus. Sie arbeiten daran, und dann gehen sie auf Tour. Also werden wir wohl bis danach warten müssen. Aber wir machen definitiv etwas dazu. Vielleicht Anfang 2027.“

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