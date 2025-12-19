Toggle menu

Yngwie Malmsteen teilt gegen „angeheuerte“ frühere Sänger aus

Yngwie Malmsteen am 7. November 2018 in Oakland
Yngwie Malmsteen am 7. November 2018 in Oakland
Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.
von
Yngwie Malmsteen kann es nicht ausstehen, wenn frühere Sänger seiner Band versuchen, aus seinem Namen Kapital zu schlagen.
Flitzefinger Yngwie Malmsteen hat sich in den Sozialen Medien über frühere Sänger in seiner Band aufgeregt. Der Schwede wirft seinen einstigen Kollaborationspartnern vor, dass sie Kapital daraus schlagen wollen, einst für ihn gesungen zu haben. Wen konkret der Ausnahmegitarrist mit seiner Wutrede meint, lässt er offen. Es drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass es sich um Mats Levén handelt.

Eitelkeiten

„Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass diese angeheuerten und bezahlten Sänger, die ich für meine Soloalben engagiert habe, alle von meiner Marke profitieren wollen“, beginnt Yngwie Malmsteen seine Ausführungen. „Lasst mich deutlich sein: Auf meinen Soloalben zu performen, kommt nicht geteiltem geistigem Eigentum, geteilter Urheberschaft oder geteiltem Vermächtnis gleich. Hier und da eine Zeile zu schreiben, macht jemanden nicht zum Songwriter. Und mein Material zu singen, macht es nicht zu ihrem.

Ihnen wurde lediglich ein Lohn (Arbeit gegen Geld) gegeben, damit sie meine geschriebenen Parts einsingen — wie bei einem Keyboarder, Bassisten oder Schlagzeuger. Wenn der einzige Weg, auf Tour zu gehen oder Aufmerksamkeit zu bekommen ist, sich auf meine Marke zu stützen sowie meinen Namen und meine Albumtitel und meinen Solokatalog herzunehmen, dann ist die Frage, wer tatsächlich etwas aufgebaut hat, bereits beantwortet. Was haben sie in den letzten 30 bis 40 Jahren aufgenommen beziehungsweise erschaffen?“ 

Während seiner Laufbahn hat Yngwie Malmsteen unter anderem mit Jeff Scott Soto, Mark Boals, Joe Lynn Turner, Göran Edman, Michael Vescera, Mats Levén, Tim „Ripper“ Owens und Nick Marino zusammengearbeitet. Aufgelöst könnte diese Schimpftirade wie gesagt Mats Levén haben, der kürzlich zwei Konzerte im Mai 2026 in Japan angekündigt hat, bei denen er sich auf die Yngwie Malmsteen-Platte FACING THE ANIMAL konzentrieren wird, auf der gesungen hat.

Früher diesen Monat fragte ein Fan Levén danach, ob der Vokalist irgendwelche textlichen Beiträge für FACING THE ANIMAL beigesteuert hat. „Das ist von Song zu Song unterschiedlich. Beim Song ‘Braveheart’ hatte Yngwie den Titel, und ich habe den Großteil des Textes und ein paar Melodielinien geschrieben. Yngwie war ziemlich offen dafür, dass ich etwas beisteuere. Ich habe 30 bis 35 Prozent des FACING THE ANIMAL-Albums geschrieben. ‘Alone In Paradise’ war eine alte Idee vom ODYSSEY-Album [1988] — dazu habe ich den Text vervollständigt. Tatsächlich waren die Backingvocals von Joe Lynn Turner immer noch vorhanden, als wir aufnahmen. Für Lieder wie ‘Enemy’ und ‘Facing The Animal’ habe ich sämtliche Texte und Melodielinien geschrieben.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

