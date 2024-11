Laut Mike Shinoda hat sich Linkin Park-Gitarrist Brad Delson vom Live-Geschäft zugunsten seiner mentalen Gesundheit zurückgezogen.

Linkin Park-Mastermind Mike Shinoda hat in einem neuen Interview über Gitarrist Brad Delson gesprochen, der -- wie allgemein bekannt sein dürfte -- keine Livegigs mehr mit der Gruppe absolviert. Laut dem Rapper hat dies mit der mentalen Gesundheit des Riff-Schmieds zu tun. Mit Schlagzeuger Colin Brittain war ein weiteres frisches Mitglied in diesem Zusammenhang Thema. Zur Band-Dynamik "Colin Brittain war Teil des Prozesses [für das neue Linkin Park-Album FROM ZERO -- Anm.d.A.], einfach als Songwriter und Co-Produzent", führt Shinoda aus. "Ich liebe es einfach, mit Colin zu arbeiten. Ich habe ihn bei Sessions kennengelernt und ihn dann dazugeholt, damit er…