Die Musikwelt muss Abschied von einem Punk Rock-Veteranen nehmen. So ist Brian James, seines Zeichens Gründungsgitarrist von The Damned, aus dem Leben geschieden. Der Brite starb friedlich am Donnerstag, den 6. März 2025 im Beisein seiner Ehefrau Minna, seines Sohns Charlie sowie seiner Schwiegertochter Alicica. Er wurde 70 Jahre alt.

Brian James fungierte auf DAMNED DAMNED DAMNED, dem Debütalbum von The Damned aus dem Jahr 1977, als Haupt-Songwriter. Nach der Veröffentlichung des Zweitwerks MUSIC FOR PLEASURE (ebenfalls 1977) stieg James aus und gründete das kurzlebige Projekt Tanz Der Youth sowie The Lords Of The New Church. Zusammen mit seinem Kumpel Stiv Bators brachte Brian mit letzterer Formation drei Longplayer heraus. Darüber hinaus gründete der Rocker noch The Dripping Lips und die Brian James Gang. Außerdem steuerte er verschiedene Gastbeiträge auf anderen Platten bei.

Alles in allem lässt sich festhalten, dass der ehemalige The Damned-Musiker während seiner mehr als sechs Jahrzehnte andauernden Karriere konstant kreativ war. So fand seine Musik auch den Weg auf Film- und Fernseh-Soundtracks. Zu den illustren Punk Rock- und Rock’n’Roll-Künstlern, mit denen Brian James kollaborierte, zählen unter anderem Iggy Pop, Wayne Kramer, Stewart Copeland (The Police) und Cheetah Chrome. Im Jahr 2022 fanden sich die Originalmitglieder von The Damned noch einmal für eine Reihe von Live-Konzerten in Großbritannien zusammen.

