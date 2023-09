Ronnie Romero: „Ich will meinen eigenen Namen etablieren“

Ronnie Romero mit Michael Schenker Group im Goldfield Trading Post am 28. September 2023 in Roseville, Kalifornien

auch interessant

In einem Metalexpress Radio-Interview mit Lana Tamarae begründete Ronnie Romero seine Entscheidung, seine Solo-Karriere aufzubauen. Romero etablierte sich in der Szene erstmals bei Ritchie Blackmore’s Rainbow und der Michael Schenker Group, allerdings hat der Musiker mittlerweile auch schon zwei Solo-Cover-Alben veröffentlicht. Ein weiteres soll bald kommen.

„Ronnie Romero, Sänger von…“

Empfehlung der Redaktion Judas Priest-, Pantera- & Rainbow-Musiker gründen Supergroup Heavy Metal Richie Faulkner, Scott Travis (beide Judas Priest), Rex Brown (Pantera) und Ronnie Romero (Rainbow, Michael Schenker Group) sind Elegant Weapons. Auf die Frage, wie es für ihn ist, jetzt vermehrt solo aufzutreten, erzählt Romero: „Das wollte ich schon lange. Ich will nicht sagen, dass ich es leid bin, aber es gab einen Punkt für mich, wo ich dieses Label ,Ronnie Romero, der Sänger von…‘ loswerden wollte.

Natürlich bin ich sehr dankbar und gesegnet, dass ich die Chance hatte, mit all diesen großartigen Musikern zu arbeiten – besonders Ritchie Blackmore, weil er mir diese Chance in der Musikindustrie ermöglicht und mich ins Rampenlicht gebracht hat. Ich werde offensichtlich immer dankbar dafür sein“, erklärt der Musiker.

Höchste Zeit

Empfehlung der Redaktion Leben im Hier und Jetzt: Michael Schenkers Lebensphilosophie Hard Rock Im Interview mit dem TotalRock hat Michael Schenker tiefe Einblicke in seine Lebensphilosophie gewährt. Seine Devise lautet: Wichtig ist das Hier und Jetzt. Trotzdem ist es ihm wichtig, auch auf eigenen Beinen stehen zu können: „Letztes Jahr, am Ende der Michael Schenker-Tournee, fühlte ich mich, als müsste ich meinen eigenen Namen etablieren. Diese Typen werden wahrscheinlich bald aufhören zu spielen. Ich glaube nicht, dass Ritchie noch weitere Shows absolvieren wird, und Michael Schenker feiert sein 50. Jubiläum. Er wird irgendwann aufhören, und ich brauche etwas, das ich vorzeigen kann“, so Romero.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

Empfehlung der Redaktion Elegant Weapons: Lichtschwert-Übergabe Hard Rock Mit seiner neuen Formation Elegant Weapons und dem Debüt HORNS FOR A HALO stellt sich Gitarrist Richie Faulkner für eine Zukunft nach Judas Priest auf Der Musiker meint: „Ich habe viel von diesen großartigen Leuten gelernt, während ich mit ihnen gespielt habe, und bin mit ihnen aufgewachsen, aber jetzt war es genug. Ich muss mich weiterbewegen und mit meinem eigenen Material in die Zukunft blicken.“

Romero lässt also die Sicherheit der großen Bands hinter sich: „Ich fühlte mich immer auf der sicheren Seite. Es standen nie mein Name oder meine Reputation auf dem Spiel. Da war nie mein Name auf den Tickets. Ich spielte große Arenen, Stadien und lange Tourneen, aber nur, weil jemand anderes da war. Ich wollte es mal riskieren, mit meinem eigenen Namen aufzutreten. Das ist, glaube ich, Teil des Spaßes.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein drittes Soloalbum TOO MANY LIES, TOO MANY MASTERS, erstmals kein Coveralbum, erscheint am 15. September.

Hier das neueste Ronnie Romero-Werk bei Amazon vorbestellen!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.