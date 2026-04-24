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Judas Priest kündigen Best Of-Compilation an

Judas Priest
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Foto: Andrew "Elvis" McGovern. All rights reserved.
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Judas Priest feiern ihre glorreiche Karriere mit einem Best Of-Sampler, der im Sommer auf die Märkte dieser Welt kommt.
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Auch wenn sich Judas Priest im Herbst ihrer Karriere befinden, haben die britischen Metal-Götter derzeit wahrlich einen Lauf. Insofern verwundert es sich nicht, dass Rob Halford und Co. mit einer Veröffentlichung auf ihr gesamtes Schaffen zurückblicken. So wird das Quintett im Sommer eine Greatest Hits-Compilation rausbringen: THE BEST OF JUDAS PRIEST erscheint am 19. Juni 2026 über Sony Music.

Stählerne Instanz

Die Zusammenstellung kommt in zwei verschiedenen Versionen: Die CD wird 16 Tracks umfassen, die Schallplatte zehn Lieder. Mit von der Partie sind natürlich zeitlose Klassiker wie ‘Breaking The Law’, ‘You’ve Got Another Thing Coming’, ‘Electric Eye’, ‘Turbo Lover’ und ‘Painkiller’, womit Judas Priest über die Jahre weltweit mehr als 50 Millionen Alben absetzen und 2,5 Milliarden Streams verbuchen konnten. So soll der Sampler sowohl einen Einstieg in das Œuvre der Formation für neue Hörer als auch ein Sammlerstück für langjährige Liebhaber der Gruppe darstellen.

Auf ihre Laufbahn blicken die Musiker auch mit einem Dokumentarfilm zurück: ‘The Ballad Of Judas Priest’ feierte bei der mittlerweile 76. Berlinale am 15. Februar 2026 Premiere und soll später im Jahr noch in die Lichtspielhäuser des Erdballs kommen. Regie führten Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello sowie Filmemacher Sam Dunn (‘Metal: A Headbanger’s Journey’, ‘Iron Maiden: Flight 666’, ‘Metal Evolution’).

THE BEST OF JUDAS PRIEST — Tracklist CD:

  1. You’ve Got Another Thing Coming
  2. Lightning Strike
  3. Breaking The Law
  4. Beyond The Realms Of Death
  5. Painkiller
  6. Hell Bent For Leather
  7. Rocka Rolla
  8. Turbo Lover
  9. Electric Eye
  10. Crown Of Horns
  11. Living After Midnight
  12. Night Crawler
  13. Heading Out To The Highway
  14. Better By You, Better Than Me
  15. The Sentinel
  16. Diamonds And Rust

THE BEST OF JUDAS PRIEST — Tracklist Vinyl:

A-Seite

  1. You’ve Got Another Thing Coming
  2. Breaking The Law
  3. Painkiller
  4. Hell Bent For Leather
  5. Turbo Lover

B-Seite

  1. Electric Eye
  2. Crown Of Horns
  3. Living After Midnight
  4. Heading Out To The Highway
  5. The Sentinel
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von Judas Priest
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Live ist die Band dieses Jahr hierzulande am 25. Juli beim BOBfest in Mönchengladbach, am 26. Juli in Halle, am 31. Juli beim Wacken Open Air, am 6. August in Neu-Ulm, am 14. August beim Reload Festival in Sulingen sowie am 23. August auf der Loreley in Sankt Goarshausen zu sehen.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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