In einem Interview mit ‘The Metal Gods Meltdown’ sprach Great White-Sänger Brett Carlisle über die Zusammenarbeit im Songwriting mit Gitarrist Mark Kendall sowie Rhythmusgitarrist und Keyboarder Michael Lardie. Dabei ließ er ebenfalls durchblicken, ob bald mit neuer Musik der Band zu rechnen sei.

Neue Musik in Arbeit?

„Mark und ich schreiben wirklich gut zusammen. Ich lebe in Alabama, er in Kalifornien, also ist eine große Distanz zwischen uns. Aber wir haben uns gegenseitig Sachen zugeschickt“, sagte Carlisle. „Wir haben mal drei Songs in nur wenigen Stunden fertiggestellt, einfach so beim Schreiben. Wir haben uns super verstanden. Und genauso ist es mit Michael. Wir arbeiten wirklich gut zusammen. Michael und ich sind besser in Harmonien. Und wir hatten ein paar richtig coole Ideen, was die verschiedenen Ebenen und die Stimmung angeht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mark kommt zum Beispiel mit einem Riff und fängt an, darüber zu singen. So zeigt er mir, was er sich dabei denkt. Und dann nehme ich die Silben, die er singt, mache daraus ein paar Wörter und dann einen Refrain oder Ähnliches. Ich denke dann: ‚Okay, jetzt muss ich den Rest des Songs dazu bringen, Sinn zu ergeben. Ich muss Strophen daraus machen.‘ Wenn wir einen Refrain haben, wissen wir, worum es in dem Song geht. Dann fehlt nur noch das Drumherum. Und er ist total begeistert davon. Echt cool.

Auf die Frage, ob mit einem neuen Studioalbum von Great White zu rechnen sei, sagte Carlisle: „Wir haben ein paar Demos aufgenommen, waren aber noch nicht im Studio, um die Songs einzuspielen. Wir haben ein paar Songs, und ja, das ist der Plan. Aber ich kann noch keine konkreten Termine nennen. Das Material ist da. Und ich glaube, das Schwierigste ist, dass wir alle so weit voneinander entfernt wohnen und viele Wochenendkonzerte spielen. Wir sind also meistens drei oder vier Tage am Stück zu Hause, und das ist ziemlich kompliziert zu koordinieren. Doch wir wollen es unbedingt schaffen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.