auch interessant

Die amerikanischen Rocker Kansas aus dem Staat mit dem selben Namen sind seit ihrer Gründung 1973 als Stars des Rock-Himmels bekannt. Hits wie ‘Dust In The Wind’ und ‘Carry On Wayward Son’ kann man auch Jahrzehnte später noch immer im Radio hören. Im Februar gab der aktuelle Kansas-Sänger Ronnie Platt bekannt, dass bei ihm Schilddrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Daraufhin sagte die Band zwei Konzerte in New Orleans und Lake Charles ab. Als der 64-jährige Sänger am 15. Februar seine Krebsdiagnose bekanntgab, schrieb er, dass die Überlebensrate bei 99% läge und der Krebs nur auf seine Schilddrüse begrenzt sei. Sowohl Platt als auch seine Fans zeigten sich dementsprechend hoffnungsvoll.

Dank an seine Fans

Diesen Dienstag gab Ronnie Platt bekannt, dass seine Operation ohne Komplikationen verlaufen sei. Auf Facebook schrieb Platt nach seiner erfolgreichen Operation voller Enthusiasmus: „Ich bin zu Hause! Der Arzt sagte, meine Operation hätte nicht besser verlaufen können!!! Ich habe die Kraft der Gebete und der positiven Energie von allen gespürt! Ihr alle habt mir geholfen, das durchzustehen. Wie soll oder kann ich euch jemals dafür danken!!!???? Tag 1 der Genesung – hier bin ich!!!

Ich freue mich darauf, wieder das zu machen, was ich am besten kann! Ja, natürlich singen, aber mein eigentlicher Job ist es, euch alle zu unterhalten und euch zu helfen, zumindest für ein paar Stunden eure Probleme zu vergessen und eure Batterien wieder aufzuladen. Darauf bin ich sehr stolz!!!!

Nochmals vielen Dank an euch alle, CARRY ON!!!!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ronnie Platt trat Kansas 2014 bei, nachdem Ex-Sänger Steve Walsh die Band verlassen hatte. Platts Stimme ist auf den letzten beiden Alben der Band, THE PRELUDE IMPLICIT (2016) und THE ABSENCE OF PRESENCE (2020), zu hören.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.