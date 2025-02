Kansas-Sänger Ronnie Platt hat Schilddrüsenkrebs

Ronnie Platt mit Kansas, am 19. August 2023 in Nashville, Tennessee.

auch interessant

Kansas haben erst vergangenes Jahr ihre ausgedehnte Tournee zum 50. Band-Jubiläum beendet, und für 2025 standen bereits weitere Konzerte fest. Nun mussten Rock-Legenden jedoch eine Show absagen, und weitere sind in der Schwebe. Grund dafür: Lead-Sänger und Keyboarder Ronnie Platt hat Schilddrüsenkrebs.

Gute Chancen

Während auf den offiziellen Kansas-Kanälen allgemein von „einer Band-Erkrankung und ärztlicher Beratung“ als Grund für die Absage die Rede ist, gibt Platt auf seiner persönlichen Facebook-Seite selbst ein Statement ab. „Für alle, die fragen: Am Dienstag [11. Februar] wurde bei mir Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Aber bevor alle ganz aufgeregt sind – die Überlebensrate liegt bei 99% und es hat sich nicht ausgebreitet.“ Weiterhin schreibt der 64-Jährige: „Ich muss einfach meine Schilddrüse entfernen lassen. Dann durchlaufe ich eine Reha-Zeit und sitze gleich wieder im Sattel.

Empfehlung der Redaktion Ex-Kansas-Violinist und -Sänger Robby Steinhardt tot Classic Rock Robby Steinhardt lebt nicht mehr. Der Ex-Sänger und -Violinist von Kansas veredelte Rock-Klassiker wie ‘Carry On My Wayward Son’ und ‘Dust In The Wind’. Ich weiß die positiven Gedanken und Gebete aller sehr zu schätzen. Ich habe einige absolut tolle Leute, die für mich kämpfen werden! Wie mir gesagt wurde, ist dies nur ein Hindernis auf dem Weg. und es wird sehr bald hinter mir liegen! Also bitte CARRY ON“, schließt er mit den Worten von Kansas‘ wohl berühmtestem Lied ‘Carry On Wayward Son’. Bislang soll die für den Sommer angesetzte Tournee durch Nordamerika mit 38 Special wie geplant stattfinden.

Ronnie Platt kam im Juli 2014 zu Kansas, nachdem der langjährige Sänger und Gründungsmitglied Steve Walsh die Band verlassen hatte. Seither hat Platt an zwei Alben mitgewirkt: THE PRELUDE IMPLICIT (2016) und THE ABSENCE OF PRESENCE (2020). Im September 2024 verkündete Bassist Billy Greer nach 39 Jahren seinen Ausstieg. Kurz darauf wurde Dan McGowan als dessen Nachfolger bekanntgegeben. Einige Monate zuvor wurde Zak Rizvi als neuer Gitarrist willkommen geheißen. Außerdem muss Techniker Eric Holmquist auf unbestimmte Zeit am Schlagzeug für Phil Ehart einspringen, da sich dieser seit Februar 2024 von einem Herzinfarkt erholt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.