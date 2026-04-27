Das METAL HAMMER Guitar Camp, präsentiert von ESP Guitars, geht in die vierte Runde! Diesmal springen wir von Klassikern zu den neuen Helden:

Host Alex Scholpp nimmt sich der „Next Generation“ an – Musikern und Bands also, die die klassischen Stilmittel der Metal-Gitarre aus den bisherigen Staffeln angenommen und neu interpretiert haben; von Slipknot bis Gojira, von Parkway Drive über Architects bis Bring Me The Horizon.

In fünf neuen Episoden unserer Videoreihe METAL HAMMER Guitar Camp stellt er deren Besonderheiten und Spieltechniken vor – Tabulaturen und Playthroughs inklusive! So lernt auch ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe an der Gitarre.

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Edle Slipknot-Gitarre zu gewinnen

Ihr könnt schon Gitarre spielen, wollt aber eure Fingerfertigkeiten und Tricks unter fachkundiger Anleitung verbessern? In unserer Videoreihe METAL HAMMER Guitar Camp lernt ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe, mit denen ihr – natürlich mit etwas Übung – zum wahren Riffgott werdet.

Gitarrist Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader, Al9x1) liefert in dieser Staffel fünf weitere Unterrichtsvideos. Ab dem 29. April 2026 zeigt euch Alex alle zwei Wochen exklusive Tipps und Tricks. Die Krönung: Zum Schluss der Reihe am 24.6.2026 verlost der deutsche ESP-Vertrieb Sound Service die neue ESP LTD Mick Thomson Signature in Black Satin im Wert von über 2.000 EUR

Wir haben insgesamt 5 Videos für euch – eine neue Episode geht alle zwei Wochen online, jeweils mittwochs um 15 Uhr. Alle Folgen und dies Video-Workshops der vergangenen Staffeln findet ihr unter metal-hammer.de/guitar-camp.

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