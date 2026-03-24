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Fear Factory: Sänger Milo Silvestro lebte sich schnell ein

Fear Factory, Milo Silvestro
Milo Silvestro mit Fear Factory @ Resurrection Fest Estrella Galicia 2024
Foto: Redferns via Getty Images, Mariano Regidor. All rights reserved.
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Dino Cazares hat für den aktuellen Fear Factory-Vokalisten Milo Silvestro, der Originalsänger Burton C. Bell ersetzte, viel Lob übrig.
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Nachdem die Zusammenarbeit zwischen Sänger Burton C. Bell und Gitarrist Dino Cazares 2020 auseinandergebrochen war, musste für Fear Factory ein neuer Sänger her. Beim Casting stach für Cazares ein Bewerber besonders hervor: Milo Silvestro. Im Interview mit Headbangers News aus Brasilien schwärmt der Gitarrist von dem Sänger.

Keine Tour-Erfahrungen

Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit der letzten drei Jahre mit Silvestro laufe, antwortet Cazares: „Das ist tatsächlich in etwa drei Jahre her. Milo hat sich gut eingelebt. Er war vorher kein professioneller Tour-Musiker, weil er nicht oft auf Tournee war. Aber er spielte viel in seiner Heimatstadt live. 

Nur mit Tourneen hatte er keine Erfahrungen. Das war eine Sache, die er lernen musste. Das hat er definitiv getan. Er hat sich schnell angepasst. Das war also zum Glück sehr einfach“, erklärt der Gitarrist.

Fan-Vorteil

„Er war in Bezug auf den Gesang und den Fear Factory-Stil schon ein großer Fan der Band. Er war definitiv von unserem vorigen Sänger beeinflusst. So hat er gelernt, hart und melodisch zu singen und die Kombination aus schweren Growls und Klargesang zu meistern. Es war sehr einfach für ihn, direkt für die Band loszusingen“, meint Cazares.

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Er erinnert sich: „Als ich ihn vorsingen ließ, sang er 15 Lieder, ohne auf die Lyrics schauen zu müssen. Alle anderen im Vorsingen kannten nur die drei Lieder, die ich ihnen genannt hatte. Sie mussten alle auf ihren Handys die Lyrics nachlesen. Milo sang die drei Songs, ohne auf den Text zu schauen. Er kannte sie sofort.“

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Das beeindruckte Cazares, der daraufhin mehr hören wollte: „Ich dachte nur ,wow‘ und wollte direkt mehr hören. Er hat einfach immer mehr Lieder gesungen. Da mar mir klar, dass er wirklich ein großer Fan sein musste. Und er hatte einfach den Fear Factory-Klang. Deswegen habe ich ihn ausgewählt.“


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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